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مقتل أم وابنتها في اللد وخطف مصاب بالطيبة بأراضي 48

06 أيلول / سبتمبر 2022 09:18

الداخل المحتل - الرأي:

قتلت امرأة وابنتها في جريمة إطلاق نار أسفرت أيضا عن إصابة فتاة (14 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في مدينة اللد، في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وقالت مصادر طبية، إن ثلاث إصابات وقعت في جريمة إطلاق نار باللد، بينها امرأة بحالة حرجة، وامرأة أخرى بحالة خطيرة وفتاة عانت جروحا متوسطة.

وأحيلت المصابات، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة اثنتان بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

وفي مدينة الطيبة، أصيب شخص بجروح من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وخلال نقله بسيارة الإسعاف، أقدم ملثمين على خطفه من داخلها تحت تهديد السلاح.

وتشهد أراضي عام 48 تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 72 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات، آخرهم الصحافي نضال إغبارية إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم مساء الأحد.

 

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