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ميلان يتعادل 1-1 مع سالزبورج في دوري الأبطال

07 أيلول / سبتمبر 2022 10:13

ميلان يتعادل 1-1 مع سالزبورج في دوري الأبطال
ميلان يتعادل 1-1 مع سالزبورج في دوري الأبطال

قاد أليكسيس ساليماكرس لاعب وسط ميلان بطل إيطاليا للتعادل 1-1 مع مضيفه سالزبورج النمساوي في مستهل مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأدرك ساليماكرس التعادل في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل المنطقة بعد أن قفز أوليفييه جيرو مهاجم ميلان من أمامه ليسمح له بالتسجيل.

وكان سالزبورج افتتح التسجيل في الدقيقة 28 بواسطة المهاجم نواه أوكافور الذي تفوق على المدافع بيير كالولو ليضع الكرة في الشباك.

وضغط سالزبورج منذ البداية على ضيفه الذي حاول فعل الأمر ذاته.

وأبلغ ستيفانو بيولي مدرب ميلان شبكة سكاي التلفزيونية “نتيجة جيدة وبأداء لا بأس به لكنه ليس رائعا. سالزبورج كان الطرف الأفضل في البداية لكننا تعافينا وكان يمكننا القيام بعمل أفضل”.

وانحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فترات الشوط الثاني، وأهدر فرناندو مهاجم سالزبورج فرصة في الدقيقة 53.

وزاد إيقاع اللعب قرب النهاية، وكاد رافائيل لياو أن يمنح ميلان الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تسديدته ارتدت من القائم.

وقال بيولي “السرعة في بناء الهجمة كانت غائبة خاصة أن سالزبورج لم يكن شرسا في الشوط الثاني”.

وسيحل سالزبورج في المباراة المقبلة ضيفا على تشيلسي في 14 سبتمبر أيلول بينما سيستضيف ميلان فريق دينامو زغرب في المجموعة الخامسة.

وأضاف بيولي “لم أتوقع هذه النتيجة بين دينامو زغرب وتشيلسي، هذا يعلمنا أنه لا توجد أي ضمانات في كرة القدم… المباراة المقبلة ستكون ذات أهمية”.

(رويترز)

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