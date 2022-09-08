النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2343)  الخميس8 سبتمبر 2022

11:30الصحة تجري تدريبات على تطبيق سياسة لجنة المراضة والوفيات

11:47"الإحصاء": معدلات الأمية في فلسطين الأقل في العالم

12:07المالية تعلن عن موعد تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

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