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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2343) الخميس8 سبتمبر 2022

08 أيلول / سبتمبر 2022 11:47

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2343)  الخميس8 سبتمبر 2022

 

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  • حدث في مثل هذا اليوم7 أيلول (سبتمبر)

8 أيلول (سبتمبر)

  • 1992م خطف جندي إسرائيلي قرب النصيرات مجموعة مسلحة من كتائب القسام تختطف الجندي (كرفاني) من أمام موقع الجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم النصيرات واستولت على سلاحه وقامت بضربه بالسكاكين، وتم إسعافه من قبل قوات الاحتلال في اللحظات الأخيرة بعد انسحاب كتائب القسام.
  • 1998م اغتيال الشهيدين عماد وعادل عوض الله في مدينة الخليل من قبل قوات خاصة إسرائيلية والشهيدان من كتائب عز الدين القسام ( الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) وكانا مطلوبين لقوات الاحتلال.
  • 1937 م انعقاد مؤتمر بلودان بحضور وفود من فلسطين وسورية ولبنان والأردن والعراق ومصر والسعودية. أكد أنّ فلسطين جزء من الوطن العربي، وواجب العرب في الدفاع عنها، وأنّ الدولة اليهودية قاعدة أجنبية تهدد العرب، ودعا إلى إلغاء وعد بلفور، وإيقاف الهجرة اليهودية، واعتراف بريطانيا باستقلال فلسطين، وطالب العرب بمقاطعة البضائع البريطانية واليهودية إذا لم تستجب بريطانيا (التي رفضت حضور المؤتمر) لهذه المطالب.
  • 1937م مؤتمر بلودان الأول عقد هذا المؤتمر إثر صدور تقرير لجنة بل الملكية الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق
  • 1919 م تأسيس صحيفة "سورية الجنوبية" في القدس لصاحبيها ومحرريها عارف العارف ومحمد حسن البديري. لتكون جريدة أسبوعية سياسية أدبية ثم تحولت إلى نصف أسبوعية لاحقاً. هاجمت الصهيونية بشدة فعطلتها السلطات البريطانية بعد سنة من صدورها.
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