النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2343) الخميس8 سبتمبر 2022
أخبار فلسطينية
- وفد كبير من «حماس» إلى موسكو حاملاً «أفكاراً جديدة»
- إسرائيل تهدم العراقيب للمرة الـ206
- فلسطين: 17 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس
- الأمراض تنهش أجساد الأسرى والسجان يمنع الدواء والمضربون يواصلون المعركة
- بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله و17 إصابة خلال اقتحام نابلس
- مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة "الإسرائيلي" شمال جنين بعبوة ناسفة
-
أخبار إسرائيلي
- لابيد أقرّ بمسؤولية حكومته عن قتل أبو عاقلة ودافع عن القاتل
- حكومة تل أيبب تدرس أفكارا جديدة لـ”تقوية السلطة” قبل طرح الخطة السياسية الفلسطينية أمام الجمعية العامة
- قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال
- غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة
- إسرائيل وتركيا تسعيان إلى عقد لقاء بين لبيد وإردوغان
- "معضلة إستراتيجية" إسرائيلية: تعاظم روح المقاومة الفلسطينية أو عملية سياسية
- للاستغلال بدعايته الانتخابية: نتنياهو حاول تصوير وتسجيل لقاء مع سيناتورات
- إسرائيل ترفض طلباً أميركياً لتغيير قواعد الاشتباك في الضفة
اخبار دولية
-
- الأورومتوسطي”: الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة
- حكومة تل أيبب تدرس أفكارا جديدة لـ”تقوية السلطة” قبل طرح الخطة السياسية الفلسطينية أمام الجمعية العامة
- موقع أمريكي: السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار.. والكرة في ملعب "إسرائيل"
-
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني وإصابة 17 بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية
- إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله
- تشييع جثمان شهيد في طوباس ومستوطنون يتلفون مشروعا لري 17 دونما من الأراضي في نابلس
- الأمراض تنهش أجساد الأسرى والسجان يمنع الدواء والمضربون يواصلون المعركة
- الأورومتوسطي”: الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة
- حكومة تل أيبب تدرس أفكارا جديدة لـ”تقوية السلطة” قبل طرح الخطة السياسية الفلسطينية أمام الجمعية العامة
- قوات الاحتلال تعتقل 27 فلسطينيا في الضفة ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
- إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في محافظة طوباس بالضفة الغربية
-
·
الشرق الأوسط
-
- مسؤول إسرائيلي: قصف مطار حلب «رسالة إلى الأسد»
- وفد كبير من «حماس» إلى موسكو حاملاً «أفكاراً جديدة»
- إسرائيل ترفض طلباً أميركياً لتغيير قواعد الاشتباك في الضفة
- الجيش الإسرائيلي سيدخل «الدرون» للعمل في الضفة
- الشرطة الإسرائيلية: قاتل الأم وابنتها في اللد أصبح المطلوب رقم واحد
- إسرائيل تهدم العراقيب للمرة الـ206
الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
- الضفة: بداية انتفاضة
- نهاية «الاحتلال الديلوكس»: الضفة تعلِن تمرّدها
- إرث دايتون يتخلخل: في بيت السلطة.. مقاومون
- عدوان إسرائيلي جديد على مطار حلب الدولي
الغد الأردنية
·
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله
- فلسطين: 17 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس
- فشل الرؤية الأمنية بالضفة الغربية يدفع الاحتلال لخطة “إنقاذ” بديلة
- المحكمة الاتحادية بالعراق: حل البرلمان خارج اختصاصنا
-
-
-
الشروق المصرية
- أشتية يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس
- لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق وحلب عرضت حركة الطيران للخطر
الشرق القطرية
- استشهاد فلسطيني طعن مستوطناً قرب الخليل
- الرئيس التركي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يبحثان التعاون بين البلدين
- إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
متطرفون يقتحمون "الأقصى" ودعوات للحشد والرباط فيه فجر الجمعة
- شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله
- بالفيديو.. إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات في جنين
- إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب رام الله
- مركز حقوقي: 5 مرضى توفوا بغزة من جراء قيود الاحتلال خلال 2022
- "لجنة العمل الحكومي" تحدد موعد صرف رواتب الموظفين
- دعوات للحشد في "الأقصى" تصديًا لمخطط المستوطنين "النفخ في البوق"
صحيفة القدس
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب رام الله
- إصابة جندي.. إصابات واعتقالات في عمليات واسعة للاحتلال بمدينتي نابلس وجنين
- ثلاثة معتقلين أشقاء يحرمهم الاحتلال من اللقاء حتى داخل سجونه
- الصورة قاتمة.. ماذا أبلغ رئيس الشاباك مساعدة بلينكن بشأن السلطة والوضع في الضفة؟!
- "الشعبية": تصاعد العدوان على الضفة لن يثني شعبنا عن مقاومته
-
صحيفة الأيام
- الاحتلال يعدم شاباً خلال عملية اقتحام واعتقالات في مخيم الفارعة
- »حملة هدم واسعة لمنشآت في عناتا وتدمير مشروع للري في بيت دجن
- »لابيد أقرّ بمسؤولية حكومته عن قتل أبو عاقلة ودافع عن القاتل
- »متضررو الحرب الأخيرة على القطاع: ما هو ذنبنا كي يتم تشريدنا بهذه الطريقة؟
- »كشف كاميرا سرية وضعها نتنياهو خلال لقائه بوفدٍ أميركي
- »ثلاثة قتلى حصيلة الغارات الإسرائيلية على مطار حلب
- »تقرير: العثور في منزل ترامب على وثيقة تصف القدرات النووية لدولة أجنبية
- »دوري أبطال أوروبا: نابولي يضاعف أوجاع ليفربول وبرشلونة يؤكد حضوره ببراعة...
» الحياة الجديدة
- استشهاد مواطن برصاص الاحتلال على مدخل بيتين شرق رام الله
- الإحصاء: انخفاض معدل الأمية بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين
- اصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس
- مناحل "الأرض المباركة" تحقق رواجا في طولكرم وقلقيلية
- جنود الاحتلال والمستوطنون... تكامل الأدوار لتحويل حياة المواطنين إلى جحيم
-
وكالة الراي
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم
- محدث الصحة: استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في رام الله
- توغل عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق الوسطى
- المرور: 3 إصابات في 7 حـوادث سـير خلال الـ24 ساعة الماضية
- إصابة عدد من المواطنين خلال اقتحام الاحتلال نابلس
وكالة صفا
- بعد انتقادات امريكية..قادة جيش الاحتلال يدافعون عن تعليمات "إطلاق النار" بالضفة
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- الاحتلال يعدم شابًا قرب بيتين برام الله
- محدث إصابة جنديين.. الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة
- موقع أمريكي: السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار.. والكرة في ملعب "إسرائيل"
-
"وكالة سما
- ماذا أبلغ رئيس "الشاباك" مساعدة بلينكن بشأن السلطة والوضع في الضفة؟
- موقع أمريكي : السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار
- استشهاد شاب قرب رام الله وقوات الاحتلال تقتحم نابلس وجنين
- قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال
- غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة
-
-
فلسطين اليوم
- تجريف أراضي المواطنين بعد توغل آليات الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة
- بالفيديو اعتقالات واسعة في الضفة بعد مداهمة منازل المواطنين
- بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله و17 إصابة خلال اقتحام نابلس
- بالصور الأقصى على صفيح ساخن.. الأيام المقبلة قد تشهد مزيداً من التصعيد
- مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة "الإسرائيلي" شمال جنين بعبوة ناسفة
عرب 48
- مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا بالولجة
- شهيد قرب رام الله واشتباكات في نابلس وجنين
- نادي الأسير: جربوع يخضع لعمليتين جراحيتين وحالته خطيرة
- لبيد وغانتس ردًّا على واشنطن: لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار
- إسرائيل وتركيا تسعيان إلى عقد لقاء بين لبيد وإردوغان
- "معضلة إستراتيجية" إسرائيلية: تعاظم روح المقاومة الفلسطينية أو عملية سياسية
- للاستغلال بدعايته الانتخابية: نتنياهو حاول تصوير وتسجيل لقاء مع سيناتورات
- رسالة إسرائيلية للأسد: 3 قتلى بالهجوم على مطار حلب
-
- وكالة وفا
-
- مستوطنون ينصبون خياما على أراضي المواطنين جنوب شرق الخليل
- الإحصاء: انخفاض معدل الأمية بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين
- العسيلي لـ"وفا": تجاوب واسع مع خفض أسعار الطحين والزيت ونتوق ...
- استشهاد مواطن برصاص الاحتلال على مدخل بيتين شرق رام الله
-
-
-
- حدث في مثل هذا اليوم7 أيلول (سبتمبر)
8 أيلول (سبتمبر)
- 1992م خطف جندي إسرائيلي قرب النصيرات مجموعة مسلحة من كتائب القسام تختطف الجندي (كرفاني) من أمام موقع الجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم النصيرات واستولت على سلاحه وقامت بضربه بالسكاكين، وتم إسعافه من قبل قوات الاحتلال في اللحظات الأخيرة بعد انسحاب كتائب القسام.
- 1998م اغتيال الشهيدين عماد وعادل عوض الله في مدينة الخليل من قبل قوات خاصة إسرائيلية والشهيدان من كتائب عز الدين القسام ( الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) وكانا مطلوبين لقوات الاحتلال.
- 1937 م انعقاد مؤتمر بلودان بحضور وفود من فلسطين وسورية ولبنان والأردن والعراق ومصر والسعودية. أكد أنّ فلسطين جزء من الوطن العربي، وواجب العرب في الدفاع عنها، وأنّ الدولة اليهودية قاعدة أجنبية تهدد العرب، ودعا إلى إلغاء وعد بلفور، وإيقاف الهجرة اليهودية، واعتراف بريطانيا باستقلال فلسطين، وطالب العرب بمقاطعة البضائع البريطانية واليهودية إذا لم تستجب بريطانيا (التي رفضت حضور المؤتمر) لهذه المطالب.
- 1937م مؤتمر بلودان الأول عقد هذا المؤتمر إثر صدور تقرير لجنة بل الملكية الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق
- 1919 م تأسيس صحيفة "سورية الجنوبية" في القدس لصاحبيها ومحرريها عارف العارف ومحمد حسن البديري. لتكون جريدة أسبوعية سياسية أدبية ثم تحولت إلى نصف أسبوعية لاحقاً. هاجمت الصهيونية بشدة فعطلتها السلطات البريطانية بعد سنة من صدورها.
-