الأسير أحمد موسى يعلّق إضرابه عن الطعام

رام الله - الرأي

علّق الأسير أحمد موسى، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 33 يومًا على التوالي.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسير موسى علّق إضرابه بعد التوصل إلى قرار يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ 06/12/2022م