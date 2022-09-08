وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تعلن نجاح أولى عمليات زراعة القرنية بأيدٍ محلية وكالة الرأي الفلسطينية غزة: تكريم أعضاء النيابة المشاركين ببرنامج "قادة العدالة" وكالة الرأي الفلسطينية برهوم: تصريحات "لابيد" تكشف الإصرار على الجرائم الممنهجة بحق شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن موعد عقد امتحان وظيفة معلم بالكويت وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مقدسيًا ويمدد اعتقال صحافية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد على حافة الاستشهاد وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة: نعمل على إنهاء خلاف فتاتي عائلة "الطويل" ووالدهما وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسير من بيت حانون بعد اعتقال 20 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنظم حفلاً لتخريج المتدربين في البرمجة وهندسة الحاسوب وكالة الرأي الفلسطينية المالية: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة فلسطين من المستحقات
أخبار » أخبار الأسرى

بعد اتفاق بعدم تمديد اعتقاله الإداري

الأسير أحمد موسى يعلّق إضرابه عن الطعام

08 أيلول / سبتمبر 2022 05:56

الأسير أحمد موسى
الأسير أحمد موسى

رام الله - الرأي

علّق الأسير أحمد موسى، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 33 يومًا على التوالي.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسير موسى علّق إضرابه بعد التوصل إلى قرار يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ 06/12/2022م

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟