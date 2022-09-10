وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تعلن ميزات جديدة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعرف عن إنترنت الأشياء وهل هو مكلف؟ وكالة الرأي الفلسطينية الهلال السعودي يتوج بطلا لكأس "سوبر لوسيل" وكالة الرأي الفلسطينية كيفية توقيع المستندات على Google Docs باستخدام التوقيع الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية احذر.. شرب القهوة بكثرة يزيد من جاذبيتك للبعوض وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرار من فوائد زيت الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية أسباب تجعلك تدمن إعداد طبق السلطة وكالة الرأي الفلسطينية لاعب رفحي يفتتح أهداف دوري المحترفين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق نيران رشاشاته تجاه مراكب الصيادين في رفح وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح يتذوق خسارته الأولى
أخبار » الأسرة و المجتمع

4 أسرار من فوائد زيت الزيتون

10 أيلول / سبتمبر 2022 09:14

111
111

زيت الزيتون يعد من أفضل وأنقى أنواع الزيوت على الإطلاق، حيث إنه غني بمضادات الأكدة والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة لجسم الإنسان. 
 
وخلال التقرير التالي سنتعرف علي أبرز 4 فوائد يحصل عليها الجسم الذي يتناول زيت الزيتون بشكل دائم، وذلك وفقًا لموقع "femmeactuelle" ومنها: 
 
- يحافظ زيت الزيتون علي صحة  الجهاز الهضمي، ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك، لأنه يساهم بشكل ملحوظ في تليين الجهاز الهضمي، ولذا يمكنك أخذ ملعقة منه صباحًا علي الريق. 
 
- زيت الزيتون يساهم في تنيظم العديد من المشاكل في الجسم، ومن أبرزها تنظيم نسبة السكر بالدم، وخفض مستويات الكولسترول الضار، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب والأوعية الدموية.
 
-يحتوي  زيت الزيتون علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها يمد الجسم بها، وأيضا بفيتامين “e”، ولذا فهي يقلل من ظهور علامات التقدم في العمر، وأيضا يساهم بشكل كبير في تجديد خلايا الجسم. 
 
- زيت الزيتون يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم،   فتناوله يساهم في إمداد الجسم بالأوميجا3، وحمض الفوليك،  وحمض الأوليك، ولذا فهو قيمة غذائية رائعة. 
 
وأخيرًا، نصح التقرير بتناول زيت الزيتون بارد وذلك للحصول علي فوائده. 
 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟