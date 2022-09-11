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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

Vivo تغني عالم أجهزة أندرويد بهاتف منافس آخر

11 أيلول / سبتمبر 2022 08:45

Vivo تغني عالم أجهزة أندرويد بهاتف منافس آخر
Vivo تغني عالم أجهزة أندرويد بهاتف منافس آخر

تستعد Vivo لطرح هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب سعره ومواصفاته المنافسة.

ويأتي هاتف iQOO Z6x الجديد بهيكل مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.9/75.3/9) ملم، وزنه 405 غرامات تقريبا.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 11 مع واجهات تشغيل Origin OS Ocean، ومعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.


والكاميرا الأساسية فيه ستحصل على عدستين بدقة (50+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته  Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ  USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا، أما سعر الهاتف في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 180 يورو.

المصدر: ixbit

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