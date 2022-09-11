المدهون يهاتف والدة الأسير أبو حميد مؤكدا جهودهم للافراج عنه

غزة-الراي

هاتف أ. بهاء الدين المدهون وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين بغزة والدة الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني وضعاً صحياً خطيراً بعد إصابته بمرض السرطان ودخوله مرحلة الموت السريري حيث تعرض لسياسة الإهمال الطبّي المتعمّد.



وأكد المدهون أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة على كافة المستويات لتفعيل قضية الأسير أبو حميد وتدويلها وأنها تسعى للوقوف بجانب الأسرى وذويهم في كافة المجالات.



وقدم المدهون تحيته وتقديره لوالدة الأسير أبو حميد على صبرها وصمودها وتقديمها تضحيات جسام في سبيل حرية شعبنا ومقدساته، فهي والدة لخمسة أبناء داخل الأسر وجميعهم محكومين بالسجن المؤبد وهي أيضاً والدة الشهيد عبد المنعم، وقد هدم الاحتلال بيتها ثلاث مرات.

