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مستشفى النصر للأطفال تجري عمليات صغرى للشق الحنجري

12 أيلول / سبتمبر 2022 10:54

مستشفى النصر للأطفال تجري عمليات صغرى للشق الحنجري
مستشفى النصر للأطفال تجري عمليات صغرى للشق الحنجري

غزة- الرأي

أجرى الطاقم الطبي والتمريضي بالتنسيق مع الدكتور أحمد الجدبة استشاري الانف والاذن والحنجرة ورئيس وحدة مناظير الحنجرة بمستشفى الشفاء، عمليات صغرى لعمل شق حنجري لمريضين في قسم العناية المركزة للأطفال بعد تشخيصهم Spinal muscle Atrophy وهم في حاجة للبقاء على جهاز التنفس الصناعي لمدة طويلة وبالتالي كانوا بحاجة لعمل هذا الشق الحنجري الذي تم عمله في العناية المركزة.

وأوضحت الدكتورة رضا أبو عاصي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى النصر للأطفال، أن مثل هذه الحالات كانت تتطلب التنسيق قبل عدة ايام وحجز غرفة عمليات في مستشفى الشفاء وخروج الحالة بسيارة اسعاف مع طاقم طبي وتمريضي لتوصيل الحالة وانتظار الانتهاء منها والرجوع بالمريض لقسم العناية المركزة، مما يستهلك مجهودا ووقت كبيرين، ولكن مع وجود التعاون بين طاقم العناية المركزة والدكتور أحمد الجدبة أصبح عمل هذه العمليات في قسم العناية بشكل أسرع وتوفيرا للوقت والجهد.

كما  وأجرى الدكتور احمد الجدبة  منظار وتشخيص لحالة في قسم العناية المركزة Fiber optic bronchoscop، وبذلك توفير الكثير من الوقت على المريض لسرعة التشخيص.

من جهته، ابدى الدكتور الجدبة سعادته بتقديم مثل هذه الخدمات للمرضى بالمستشفيات لتوفير الجهد والوقت مقدما شكره لجميع الطاقم الطبي والتمريضي المميز في عناية مستشفى النصر.
 

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