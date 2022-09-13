آبل تعمل على خدمة اشتراك أيفون بحلول نهاية العام

تعمل خدمة الاشتراك في الأجهزة من آبل منذ فترة وتم الإعلان عنها بعد ظهورها في مقال نشرته "بلومبرج" في مارس الماضي، بعد بضعة أشهر، يدعي المصدر نفسه الآن أن خدمة الاشتراك في أجهزة آبل تخضع حاليًا للاختبار وسيتم الإعلان عنها بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، وفقاً لموقع gadgets360.

ستتيح الخدمة بشكل أساسي للمشترين الاشتراك في أجهزة آبل بدلاً من شرائها مباشرة، سيتعين على المشترين دفع رسوم شهرية ويمكنهم الترقية إلى طراز أحدث عند توفره.

يوضح الصحفي التكنولوجي "Mark Gurman" في رسالته الإخبارية Power On ، أنه من المتوقع أن تعمل الخدمة مرة واحدة بشكل مختلف تمامًا مقارنة ببرنامج ترقية أيفون الحالي من آبل، والذي يتيح للمشترين تقسيم تكلفة أيفون على مدى 12-24 شهرًا.

ستكون خدمة الاشتراك في الأجهزة الجديدة مختلفة تمامًا حيث سيتعين على المشتركين دفع رسوم شهرية مثل الاشتراك في "Apple Music" لاستخدام الجهاز ويمكنهم الترقية لاحقًا إلى جهاز جديد، بمجرد توفر نموذج جديد.