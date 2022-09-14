وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الأولمبية تتسلم شهادة عضويتها في اللجنة الدولية للعب النظيف وكالة الرأي الفلسطينية نيمار يرسخ اسمه في قائمة عظماء سان جيرمان وكالة الرأي الفلسطينية تشافي غاضب بعد خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ وكالة الرأي الفلسطينية تحليل دم بطريقة جديدة يكشف معظم أنواع السرطان وكالة الرأي الفلسطينية 3 أسباب تجعلك تستبدل الأرز بالكينوا لإنقاص وزنك وكالة الرأي الفلسطينية من مرض السكري إلى هشاشة العظام.. أمراض يمكن تجنبها بالتغذية السليمة وكالة الرأي الفلسطينية ميزة انتظرها الملايين تظهر في هواتف أندرويد! وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يحددون خريطة أسماك القرش العالمية لحمايتها من التهديدات البشرية وكالة الرأي الفلسطينية خطوات.. كيفية تحديث هاتفك الأيفون لنظام التشغيل iOS 16 وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب سيوفر هذه الميزات الجديدة قريبًا إلى أجهزة أيفون
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ميزة انتظرها الملايين تظهر في هواتف أندرويد!

14 أيلول / سبتمبر 2022 08:36

ميزة انتظرها الملايين تظهر في هواتف أندرويد!
ميزة انتظرها الملايين تظهر في هواتف أندرويد!

كشفت النسخة الاختبارية الجديدة من نظام Android 13 عن ميزة ستكون مفيدة لملايين مستخدمي الهواتف الذكية.

وتبعا لمواقع الإنترنت فإن حساب "Mishaal Rahman" على "تويتر" قد أشار "إلى أن غوغل بدأت باختيار ميزة Clear Calling في نسخة Android 13 التجريبية الجديدة، وهذه الميزة ستساعد على تنقية الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات الهاتفية ما سيظهر أصوات طرفي الاتصال بوضوح".

وشارك الحساب المذكور بعض لقطات الشاشة التي تشير إلى آلية تفعيل الميزة الجديدة، في حين أشارت غوغل إلى "أن الميزة ستعمل مع المكالمات الصوتية عبر الشبكات الخلوية، ولن تعمل حاليا مع المكالمات عبر شبكات Wi-Fi، ولن يتم استعمال هذه الخاصية لإرسال أصوات المكالمات إلى مخدمات غوغل".


وتعمل غوغل بشكل فعال في العامين الأخيرين على تطوير ميزات "عزل الضوضاء الخارجية" أثناء المكالمات أو ما تعرف بـ (ANC)، وكانت قد أعلنت سابقا عن إدخال هذه الميزة إلى تطبيق Meet للمكالمات عبر الفيديو، كما أعلنت عن استعمال معالجات سداسية النوى في سماعات Pixel Buds Pro التي اعتبرت من بين أفضل سماعاتها الذكية التي تعمل على عزل الضوضاء.


وتعتمد الميزة الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على صوت الشخص أثناء إجراء المكالمة، كما تتعرف على ضوضاء السيارات أو أصوات الحيوانات أو أصوات لوحات المفاتيح أثناء الطباعة على الحواسب، وتقوم بإزالة جميع الأصوات عدا صوت صاحب المكالمة لتوفر اتصالا صوتيا عالي الجودة.

المصدر: فيستي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟