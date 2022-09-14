ميزة انتظرها الملايين تظهر في هواتف أندرويد!

كشفت النسخة الاختبارية الجديدة من نظام Android 13 عن ميزة ستكون مفيدة لملايين مستخدمي الهواتف الذكية.

وتبعا لمواقع الإنترنت فإن حساب "Mishaal Rahman" على "تويتر" قد أشار "إلى أن غوغل بدأت باختيار ميزة Clear Calling في نسخة Android 13 التجريبية الجديدة، وهذه الميزة ستساعد على تنقية الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات الهاتفية ما سيظهر أصوات طرفي الاتصال بوضوح".

وشارك الحساب المذكور بعض لقطات الشاشة التي تشير إلى آلية تفعيل الميزة الجديدة، في حين أشارت غوغل إلى "أن الميزة ستعمل مع المكالمات الصوتية عبر الشبكات الخلوية، ولن تعمل حاليا مع المكالمات عبر شبكات Wi-Fi، ولن يتم استعمال هذه الخاصية لإرسال أصوات المكالمات إلى مخدمات غوغل".



وتعمل غوغل بشكل فعال في العامين الأخيرين على تطوير ميزات "عزل الضوضاء الخارجية" أثناء المكالمات أو ما تعرف بـ (ANC)، وكانت قد أعلنت سابقا عن إدخال هذه الميزة إلى تطبيق Meet للمكالمات عبر الفيديو، كما أعلنت عن استعمال معالجات سداسية النوى في سماعات Pixel Buds Pro التي اعتبرت من بين أفضل سماعاتها الذكية التي تعمل على عزل الضوضاء.



وتعتمد الميزة الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على صوت الشخص أثناء إجراء المكالمة، كما تتعرف على ضوضاء السيارات أو أصوات الحيوانات أو أصوات لوحات المفاتيح أثناء الطباعة على الحواسب، وتقوم بإزالة جميع الأصوات عدا صوت صاحب المكالمة لتوفر اتصالا صوتيا عالي الجودة.

المصدر: فيستي