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رئيس ديوان الفتوى يهنئ الموظفين الحاصلين على درجة مدير دائرة

14 أيلول / سبتمبر 2022 01:22

رئيس ديوان الفتوى يهنئ الموظفين الحاصلين على درجة مدير دائرة
رئيس ديوان الفتوى يهنئ الموظفين الحاصلين على درجة مدير دائرة

غزة- الرأي

هنأ رئيس ديوان الفتوى والتشريع بغزة المستشار أسامة سعد،  الموظفين الحاصلين على درجة مدير دائرة ضمن مسابقات الدوائر الاشرافية المنعقدة في ديوان الموظفين العام وهم أ.مخلد جندية مدير دائرة الفتوى والاستشارات والدراسات، وأ.جمال الخواجة مدير دائرة التشريعات الرئيسة.


وعبر سعد عن سعادته بتوليهم منصبهم الجديد، مثمناً دورهم البارز في الديوان متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.


من جهته أعرب أ. جندية عن اعتزازه وفخره في العمل بديوان الفتوى والتشريع وأن هذه الترقية بمثابة دافع ومحفز لتجويد العمل وتطويره، شاكراً المستشار سعد وجميع موظفي الديوان.


وبدوره شكر أ.الخواجة رئيس الديوان على دعمه وتوجيهاته لتعزيز البنيان المؤسسي للديوان ورفع مكانة الأعضاء القانونية وتعزيز دورهم الوظيفي.

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