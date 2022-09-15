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آبل تتيح iOS الجديد مع الكثير من الميزات الجديدة لهواتف آيفون

15 أيلول / سبتمبر 2022 09:16

آبل تتيح iOS الجديد مع الكثير من الميزات الجديدة لهواتف آيفون
آبل تتيح iOS الجديد مع الكثير من الميزات الجديدة لهواتف آيفون

أعلنت شركة آبل أن نظام iOS 16 بات متاحا رسميا للعديد من هواتف آيفون، وحمل معه الكثير من الميزات لهذه الهواتف.

ومن بين أبرز الميزات الجديدة التي أتى بها النظام الجديد للهواتف ميزة تسمح بطمس خلفية الصور لتمكين المستخدم من استعمالها بأريحية أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إرسالها لشخص ما.

كما حمل iOS 16 معه تحسينات على ميزات التعرف على الأصوات والكلمات المكتوبة في هواتف آيفون، وحمل لمستخدمي هذه الهواتف أيضا دعم المعرفات الرقمية في  خدمات Wallet، و خدمة الدفع مقابل البضائع بالتقسيط عبر Apple Pay Later.

وتحسنت مع النظام الجديد أيضا دعم الشاشات المختلفة عبر CarPlay، ودعم التحديثات الجديدة لخدمات Apple Music، كما أضيفت مدن ومواقع جديدة لخدمات Apple Maps.


ومن الميزات المهمة التي حملها التطبيق أيضا ميزات إزالة الصور المتكررة في الهاتف، ونظام الحماية Lockdown، وميزات لتخصيص الهاتف للأطفال، وميزات للتذكير بمواعيد تناول الدواء، وخلفيات ديناميكية جديدة لتحسين مظهر واجهات تشغيل آيفون، فضلا ع العديد من الميزات الأخرى.

المصدر: 3dnews

 

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