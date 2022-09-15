الأسير أبو حميد: ذاهب لنهاية الطريق تاركًا خلفي شعبٌ عظيم

رام الله - الرأي

وجّه الأسير المريض ناصر أبو حميد، رسالة للشعب الفلسطيني من خلال عائلته التي سمحت سلطات الاحتلال لها بزيارته اليوم في سجن "الرملة" لمدة 40 دقيقة.

وقال ناصر في رسالة: "أنا مؤمن بقضاء الله وقدره، ومؤمن بالطريق الذي اخترته، وأن عزائه الأكبر وهو يتابع الوقفات الجماهيرية من أبناء شعبه المقاوم ضد الاحتلال الظالم".

وأضاف: "أنا ذاهب إلى نهاية الطريق، ولكن مُطمئن وواثق بأنني أولا فلسطيني وأنا أفتخر، تاركًا خلفي شعب عظيم لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى، وأنحني إجلالاً وإكبارًا لكل أبناء شعبنا الفلسطينيّ الصابر".

وتابع الأسير أبو حميد في رسالته: "مش زعلان من نهاية الطريق لأنه في نهاية الطريق أنا بودع شعب بطل عظيم، حتى التحق بقافلة شهداء فلسطين، وجزء كبير منهم هم رفاق دربي وأنا سعيد بلقائهم."

وصدر تقرير طبي جديد قبل عدة أيام يفيد بأن الأسير أبو حميد يحتضر نظرا لتدهور حالته الصحية جراء إصابته بمرض السرطان.

الأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن لمدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر وناصر وشريف ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرّضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.