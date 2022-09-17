ريال مدريد يصدر بيانا رسميا لرفض العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

أصدر نادى ريال مدريد الإسباني، بيانا رسميا، مساء الجمعة، يرفض فيه جميع السلوكيات العنصرية التي صدرت ضد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور فى الساعات القليلة الماضية.

وقال بيان النادى الإسباني:"يرفض نادي ريال مدريد جميع أنواع التعبيرات والسلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب في مجال كرة القدم والرياضة والحياة بشكل عام ، مثل التعليقات المؤسفة والمؤسفة التي صدرت في الساعات الأخيرة ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور".

وأضاف:"يريد ريال مدريد إظهار كل حبه ودعمه لفينيسيوس جونيور ، اللاعب الذي يفهم كرة القدم كموقف تجاه الحياة قائم على الفرح والاحترام والروح الرياضية، ويجب أن تكون كرة القدم ، وهي الرياضة الأكثر عالمية ، مثالاً على القيم والتعايش".

وأصدر النادي تعليماته للخدمات القانونية باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يستخدم تعبيرات عنصرية تجاه لاعبينا.

وتلقى فينيسيوس جونيور دعم العديد من النجوم، مثل أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، بعد التصريحات التى أطلقها كوكى قائد أتلتيكو مدريد، بتحذيره من الرقص خلال مواجهة ديربي مدريد، المقرر لها بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال كوكي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:"إذا سجل فينيسيوس هدفا، وقرر أن يحتفل به من خلال الرقص، فهو يفعل ما يريده، لكن ستكون هناك مشكلة بكل تأكيد، وهذا أمر طبيعي".

وكتب بيليه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، قائلا:"كرة القدم متعة. إنها رقصة. إنه أكثر من ذلك. إنها حفلة حقيقية. على الرغم من استمرار وجود العنصرية للأسف، إلا أننا لن نسمح لذلك بمنعنا من الاستمرار في الابتسام. سنواصل محاربة العنصرية كل يوم بهذه الطريقة: المحاربة من أجل حقنا في أن نكون سعداء ويحترمنا الآخرون".

كما تلقى نجم ريال مدريد مزيد من الدعم بعد تصريحات قائد أتلتيكو مدريد، منهم نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ورافينيا نجم برشلونة.