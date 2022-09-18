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تطبيق رسائل غوغل يحصل على ميزات تهم الملايين

18 أيلول / سبتمبر 2022 08:25

تطبيق رسائل غوغل يحصل على ميزات تهم الملايين
تطبيق رسائل غوغل يحصل على ميزات تهم الملايين

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون الإنترنت والتقنيات الحديثة أن غوغل ستدخل ميزات مهمة لتطبيق Google Messages الذي يعتمده الملايين حول العالم.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن غوغل تنوي إدخال بضع وظائف جديدة لهذا التطبيق، ومن أبرزها ميزات جديدة للمراسلة الصوتية، إذ سيتمكن المستخدم من إرسال واستقبال الرسائل المسجلة الصوتية عبر رسائل SMS أوMMS أو عبر خدمات RCS.

والأمر المهم في هذه الإضافات هو ميزة تحويل الأصوات إلى كلمات مقروءة، فعندما يكون متلقي الرسالة غير قادر على الاستماع إلى المقطع الصوتي تقوم هذه الميزة بتحويل الأصوات إلى كلمات، كما ستكون هذه الميزة مفيدة في حال كانت الأصوات في الرسالة الصوتية ضعيفة وغير مسموعة بشكل جيد.

وسيحصل تطبيق Google Messages تبعا للتسريبات أيضا على رموز تعبيرية ووجوه تفاعلية جديدة سيتمكن المستخدم من إضافتها لرسائله لتكون أكثر حيوية وتعبيرا.

كما ستتغير واجهة عرض وكتابة الرسائل في التطبيق أيضا لتكون أسهل للاستخدام، وستضاف عليها بعض الأزرار والاختصارات الإضافية.

المصدر: 4apk

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