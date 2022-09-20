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تقرير: جميع إصدارات أيفون 15 ستمتلك ميزة Dynamic Island

20 أيلول / سبتمبر 2022 08:40

تقرير: جميع إصدارات أيفون 15 ستمتلك ميزة Dynamic Island
تقرير: جميع إصدارات أيفون 15 ستمتلك ميزة Dynamic Island

أطلقت أبل مؤخرًا أحدث سلسلة من هواتف iPhone 14 ، وبدأت التكهنات المتعلقة بالجيل التالي من أجهزة أيفون بالفعل في إجراء جولات على الإنترنت، حيث كانت ميزة Dynamic Island ، المتوفرة حاليًا على أبل iPhone 14 Pro و Pro Max ، واحدة من أبرز الأحداث في حدث الإطلاق، فيما تزعم أحدث الشائعات أن عملاق التكنولوجيا سيتيح ميزة iOS الجديدة هذه على جميع طرز iPhone 15 القادمة.
 
واقترح محلل صناعة الشاشات روس يونغ هذا التغيير لأجهزة ايفون التالية في تغريدة له، وفي وقت سابق، كان توقع يونغ حول وصول ProMotion (معدل التحديث التكيفي) لطرازات iPhone 13 Pro وكلا من MacBook Pro مقاس 14 بوصة و 16 بوصة صحيحًا، وبصرف النظر عن هذا، تنبأ Young أيضًا بالتفاصيل بشكل صحيح حول شاشات iPad mini وأحدث MacBook Air.
 
ومع ذلك، قد تظل ProMotion وميزة العرض الدائم حصريًا لطرازات iPhone 15 Pro فقط، وأوضح يونغ أن سلسلة التوريد لن تكون قادرة على دعم شاشات LTPO التي تبلغ 120 هرتز على الطرز الأساسية لمجموعة iPhone التالية.
 
ما هي ميزة الجزيرة الديناميكية
قدمت طرازات أبل iPhone 14 Pro ميزة Dynamic Island التي تمزج الفتحة على شكل دوائر الموضوعة في الجزء العلوي من الشاشة مع بقية واجهة المستخدم، وتحتوي شاشة العرض على نظام كاميرا TrueDepth وأجهزة أخرى مثل مستشعر القرب وما إلى ذلك.

واستخدمت أبل خوارزميات عرض ورسوم متحركة متقدمة لجعل الفصل يبدو وكأنه جزء من الشاشة ينبض بالحياة ويمكنه حتى التفاعل مع المستخدمين، ويظهر الفصل الأصغر حجمًا أكبر عندما يبدأ العمل مع تطبيقات متعددة - لعرض الإشعارات والتحكم في الموسيقى ورؤية المنعطف التالي في الخرائط وغيرها، وستسمح هذه الميزة أيضًا للمستخدمين بمراقبة الأنشطة المباشرة مثل - النتائج الرياضية أو تتبع التسليم عبر الإنترنت.

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