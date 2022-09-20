توديبو يدخل التاريخ بأسرع بطاقة حمراء

سجل جان كلير توديبو، مدافع نيس، رقما قياسيا غير مرغوب فيه، عقب تلقيه بطاقة حمراء بعد مرور 9 ثوان فقط من لقاء ناديه مع ضيفه أنجيه، أمس الأحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتعرض توديبو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، للطرد، عقب تدخله العنيف على عبد الله سيما، لاعب أنجيه، عندما كان آخر مدافعي نيس، حينما مر المهاجم السنغالي بالكرة تجاه مرمى نيس ما أدى لاتخاذ الحكم قراره بمنح توديبو بطاقة حمراء مباشرة في هذا التوقيت المبكر من عمر اللقاء.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أن توديبو أصبح صاحب أسرع بطاقة -صفراء أو حمراء – تظهر في بطولة الدوري الفرنسي منذ بداية الشبكة في جمع البيانات بالمسابقة موسم 2006-2007.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بخسارة رفاق توديبو أمام أنجيه بهدف دون رد من توقيع الدولي الجزائري نبيل بن طالب في الدقيقة 43.

المصدر: وكالات