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المستشفى الأوروبي يجري أولى عمليات شفط المياه البيضاء بجهاز متخصص

20 أيلول / سبتمبر 2022 01:37

المستشفى الأوروبي يجري أولى عمليات شفط المياه البيضاء بجهاز متخصص
المستشفى الأوروبي يجري أولى عمليات شفط المياه البيضاء بجهاز متخصص

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبي بقسم العيون في مستشفى غزة الأوروبي بإجراء أول عملية لإزالة المياه البيضاء من العين بجهاز الشفط باستخدام جهاز PHACO MACHINE الذي استلمته المستشفى قبل أيام بتبرع كريم من أهلنا بأراضي الـ 48، عن طريق منظمة أطباء لحقوق الانسان، وذلك بعد توقف الجهاز القديم عن العمل.

وأكد استشاري ورئيس قسم العيون د. أسامة أبو الوفا أن العملية الأولى تمت بنجاح وأجريت لمريضة انتظرت أكثر من عام لإجراء العملية، وكانت تعاني من ضعف شديد في حدة الابصار وصل إلى رؤية حركة اليد فقط.

وأضاف د. أبو الوفا:" عادت العمليات الجراحية إلى سابق عهدها وتم البدء بتنسيق الحالات المؤجلة والتي وصلت إلى ما يقارب 400 حالة وما يقارب 600 حالة أخرى على قائمة الانتظار.

بدوره عبّر مدير المستشفى الأوروبي د. يوسف العقاد عن جزيل شكره للمتبرعين من الداخل المحتل ولجمعية اطباء لحقوق الانسان على جهودهم في توفير خدمات آمنة للمرضى بقطاع غزة، وكذلك توجه بالشكر لطواقم المستشفى على دورهم في انجاح العملية وتسهيل أمور المرضى.
 

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