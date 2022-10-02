النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2362) الاحد 2/10/2022
أخبار فلسطينية
أشتية يطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وتوفير الحماية لفلسطين
الخارجية الفلسطينية تدين اغتيال الاحتلال شابا في القدس المُحتلة
هنية يعزّي والد شهيد جنين عبد الرحمن خازم
مصطفى البرغوثي: جنين ونابلس تقدّمان نماذج في المقاومة على خطى "سيف القدس"
دعم الصحفيين": 93 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية خلال الشهر المنصرم
قاسم: مهرجان "الأقصى في خطر" رسم وحدة الموقف الفلسطيني
فصائل تنعى شهيد القدس "دمدوم" وتدعو لتصعيد الاشتباك
ارتفاع ملحوظ ..833 عملًا مقاومًا في الضفة خلال سبتمبر
الاحتلال أصدر 68 قرار إبعاد عن القدس والأقصى بأيلول
أخبار إسرائيلية
مخاوف إسرائيلية من اشتعال غزة في حال تنفيذ «عملية الضفة»
المتطرف بن غفير يقتحم «الشيخ جراح »..وقوات الاحتلال تغلق مداخل الحي
اعلام عبري : نتنياهو لن يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة
قناة عبرية: أبو رعد خازم أصبح أكثر شعبية من أبو عبيدة (فيديو)
اخبار دولية
عرض أميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يلبي «مبدئياً» مطالب لبنان
الإدارة الأمريكية توجه تحذيرا لنتنياهو بشأن المتطرف بن غفير
أخبار عربية
إحياء يوم العلم الفلسطيني في قبرص
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
موقع “بوكينغ” ينشر تحذيراً لزبائنه الباحثين عن إقامة في الضفة الغربية المحتلة
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب شرق القدس- (صورة وفيديو)
الشرق الأوسط
مخاوف إسرائيلية من اشتعال غزة في حال تنفيذ «عملية الضفة»
عباس يطلب من أجهزته الأمنية التشدد... والشيخ إلى واشنطن لتعزيز التهدئة
الاهرام المصرية
فلسطين تحي الذكرى الـ 22 لهبة "القدس والأقصى"
الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس الصيني بالعيد الوطني
إصابة عدد كبير من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق بيت لحم
شبان فلسطينيون غاضبون يحفرون فتحة بالجدار العازل في العيزرية بالقدس المحتلة
الشروق المصرية
اعتصام في «سلوان» بالقدس المحتلة ضد مصادرة أراض لصالح جمعية «العاد» الاستيطانية
اشتية يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين من «بطش» الاحتلال
الغد الأردنية
ارتباك إسرائيلي إزاء تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة خشية رد غزة
ذاكرة الفلسطينيين الدامية: 37 عاما على مجزرة “حمام الشط” في تونس
الشرق القطرية
" استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالقدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شرق نابلس وعرين الأسود تتبنى
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
30 معتقلاً فلسطينياً إدارياً يواصلون إضرابهم لليوم الثامن
عقب إحراق خيمته.. المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح
"ارمِ جوالك".. تفاصيل رسالة أسير محرر لمقاومي جنين
في استطلاع رأي لـ "فلسطين أون لاين".. رسائل قوية من أهالي غزة للمرابطين في القدس
القدس المحلية
الشهيد الطفل ريان مثال.. "هآرتس": الأطفال الفلسطينيون يعيشون في واقع مرعب
إغلاق حاجزي حوارة وبيت فوريك.. إصابة مستوطن بإطلاق نار قرب نابلس
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة والقدس
مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب نابلس
إحياء الذكرى الـ 22 لهبة "القدس والأقصى" بالداخل المحتل
السلاح الآلي الجديد وسط الخليل يفتح شهية الاحتلال للقتل
اندلاع مواجهات في أعقاب الجنازة.. تشييع حاشد للشهيد دمدوم في العيزرية
الحياة الجديدة
الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك ويمنع الدخول إلى نابلس
وقفة في رام الله إسنادًا للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام والمرضى
"فتح" تعقد اجتماعا تأسيسيا للمجلس الحركي في إقليم جنين
مسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل
إصابات بالاختناق خلال مواجهات شرق بيت لحم
جريدة الأيام
استشهاد شاب بالرصاص في العيزرية وتكذيب ادعاءات الاحتلال حول قتله
إصابات خلال قمع مسيرات ومواجهات ومسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة...
جماعات استيطانية تعرض مكافآت مالية لمن يدنس المسجد الأقصى
المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بحماية قوات الاحتلال
وكالة صفا
مكافآت مالية لمن ينفخ من المستوطنين بالبوق ويُدخل "القرابين" للأقصى
المرور بغزة: وفاتان و137 إصابة في 299 حادث سير خلال سبتمبر
مناورة لجيش الاحتلال في شمالي الضفة مساء اليوم
هكذا عقب "أبو رعد" خازم على مهرجان "القدس في خطر"
محللون: مهرجان الأقصى في خطر حمل رسائل قوية بعدة اتجاهات
مشتهى: الاعتداءات في الأقصى ستغيّر شكل المنطقة
مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس
الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين في مسافر يطا
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة والقدس
حماس تنظم مهرجانًا حاشدًا دعمًا للقدس ونصرة للأقصى
عكرمة صبري: نستنكر الصمت العربي عما يجري في الأقصى
الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
" الصحة" : تناقش وضع سياسات وبروتوكولات الأمراض الصدرية
فلسطين اليوم
حملة اعتقالات بعد اقتحام مدن وقرى الضفة المحتلة.
تعزيزات عسكرية للاحتلال في قرية سالم بنابلس وانتشار القناصة
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الاثنين
مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين جنوب نابلس
سما نيوز
قناة عبرية: أبو رعد خازم أصبح أكثر شعبية من أبو عبيدة (فيديو)
إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
حماس: انفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة وقد "أعذر من أنذر"
شهيد برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس (فيديو)
الاحتلال يستعد لتأمين الكُنس اليهودية
بينهم أطفال.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق بيت لحم
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
عرب 48
161 شهيدا منذ مطلع العام: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في العيزرية
غزة: الآلاف في مهرجان حاشد نصرة للقدس والأقصى
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل فتى من سلوان
رام الله: "القطَّان" تُطلق مشروع "أصداء من ال ...
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- 2 أيلول (سبتمبر)
- 2001م عملية استشهادية لكتائب القسام في مدينة حيفا حيث وقع انفجارين قرب حافلتين في مدينة حيفا، شمال إسرائيل أسفرا عن مقتل 7 أشخاص وجرح أكثر من 11، وقد استشهد منفذ العملية وهو ماهر محيي الدين حبيشة (23 عاماً ) من كتائب القسام التابعة لحركة حماس.
- 1913 م المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا يعقد في الفترة من 2-9/9/1913 بحضور 539 مندوب يمثلون سائر الهيئات اليهودية العالمية, وهو آخر مؤتمر صهيوني عقد قبل اتفاقية سايكس – بيكو وتصريح بلفور والحرب العالمية الأولى ، وفيه أكمل الصهيونيون العمليون الذين يركزون على تشجيع الاستيطان ويرفضون النظر في أي عرض لإقامة وطن قومي يهودي خارج فلسطين السيطرة على المؤسسات المالية للمنظمة الصهيونية.
- 1192م عقد صلح الرملة بين القائد صلاح الدين الأيوبي وملك إنجلترا "ريتشارد قلب الأسد".