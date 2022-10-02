النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2362)  الاحد 2/10/2022

1913 م المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا يعقد في الفترة من 2-9/9/1913 بحضور 539 مندوب يمثلون سائر الهيئات اليهودية العالمية, وهو آخر مؤتمر صهيوني عقد قبل اتفاقية سايكس – بيكو وتصريح بلفور والحرب العالمية الأولى ، وفيه أكمل الصهيونيون العمليون الذين يركزون على تشجيع الاستيطان ويرفضون النظر في أي عرض لإقامة وطن قومي يهودي خارج فلسطين السيطرة على المؤسسات المالية للمنظمة الصهيونية.