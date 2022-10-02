"الداخلية" تؤمن مهرجان "الأقصى في خطر"

غزة-الرأي

أمّنت الأجهزة الشرطية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، عصر السبت، فعاليات مهرجان نصرة القدس الذي يحمل عنوان "الأقصى في خطر" على أرض ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

وانتشرت قوات الأمن والشرطة في أرض الملعب ومحيطه والشوارع المؤدية له؛ لمساندة الجماهير وتأمينهم، وتسهيل تحركهم خلال مشاركتهم في فعاليات المهرجان، ومنع الازدحام.

ونظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس مهرجان "الأقصى في خطر"، تأكيدًا على مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل ما يتعرض له المسجد من انتهاكات متواصلة.

ودأبت وزارة الداخلية والأمن الوطني على تأمين ومساندة جميع الفعاليات الوطنية والشعبية لمختلف الفصائل والقوى الوطنية في محافظات قطاع غزة كافة.