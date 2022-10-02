"المدهون" يجتمع برؤساء هيئات محكمة الاستئناف

غزة-الراي

عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون اجتماعًا مع رئيس محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية المستشار حسن الهسي ورؤساء الهيئات في محكمة الاستئناف المستشار ضياء الدين الأسطل والمستشار محمود بركة والمستشار أزهري الربعي بحضور مدير ديوان رئيس المجلس الأستاذ محمود الحفني.



ومن جهته رحب المستشار المدهون بالسادة رؤساء الهيئات في محكمة الاستئناف، مشيرًا إلى مدى أهمية هذه الاجتماعات التي من شأنها تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات لتجويد العمل القضائي.



وفي السياق استمع المستشار خلال الاجتماع لعرض تقييمي للوضع القضائي في محكمة الاستئناف من قبل السادة القضاة رؤساء الهيئات.



كما ناقش المجتمعون آلية سير العمل في محكمة الاستئناف، وسُبل النهوض بالوضع القضائي والإداري في محكمة الاستئناف، وذلك لتسهيل وصول المتقاضين للعدالة وتحقيق العدل.



واختتم المستشار المدهون الاجتماع شاكرًا السادة القضاة على الجهود المبذولة، ومؤكدًا على أن الهدف من هذه الاجتماعات واللقاءات هو تقدير العمل والتناصح والإرشاد، واستمرار لحلقة التواصل بين رئيس المجلس وأعضاء السلطة القضائية للوصول للعدالة الناجزة.



يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس المجلس مع قضاة المحاكم لتذليل الصعوبات التي قد تواجه المحاكم والعمل على اجتيازها.