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شرطة بلديات الشمال تضبط مواد غذائية فاسدة

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:01

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غزة-الراي

ضبطت شرطة البلديات في محافظة الشمال كمية من المواد الغذائية الفاسدة خلال جولة تفتيشية برفقة قسم المتابعة والتفتيش بوزارة الصحة في الأسواق المحافظة.

وأوضح مدير شرطة بلديات الشمال المقدم محمد سالم أنه خلال الجولة التفتيشية على المحلات داخل السوق تم ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وبيّن سالم أن من بين هذه المواد الغذائية الفاسدة المضبوطة 500 كيلو خوخ و180كيلو مانجا فاسدة، وكمية من اللحوم برفقة قسم الصحة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير محضر ضبط وإتلاف لصاحبها وكتابة تعهد عليه بعدم التكرار حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

يُشار إلى أن شرطة البلديات تقوم بمهام تنظيم الأسواق وترتيبها وإزالة كافة التعديات والعراقيل بالإضافة إلى متابعة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها حفاظاً على سلامة المواطن برفقة موظفي البلديات.

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