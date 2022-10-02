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" المدهون " يعقد اجتماعًا مع قضاة محاكم الشمال

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:30

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غزة-الراي

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة وأهمية عدالة الإجراءات والمساواة بين الخصوم في الاستماع لهم وحسن المعاملة وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى مع السادة رئيس وقضاء مجمع محاكم بداية شمال غزة القاضي أنس أبو ندى والقاضي حامد السمك والقاضي عبد الرحمن التتر.


كما وضم الاجتماع الأمين العام المساعد القاضي محمد مراد ورئيس دائرة التنفيذ القاضي أحمد عطا الله ورئيس محكمة صلح شمال غزة القاضي نور الدين المدهون والقاضي قاسم عكاشة والقاضي أحمد صالحة والقاضي محمد ريحان والقاضي سعيد بطاح، ومدير ديوان رئيس المجلس الأستاذ محمود الحفني.


وشدد المدهون بشأن حسن التعامل مع جمهور المتقاضين والمحامين والمواطنين والعمل على إجراءات الحد من إطالة أمد التقاضي والحد من تراكم الملفات والعمل على إنهاء القضايا القديمة ووضعها ضمن الأولويات.


وختامًا أوصى المستشار المدهون بضرورة حصر الملفات القديمة ما قبل 2015 والانتهاء منها قبل العام الحالي 2022م.

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