"الشباب والثقافة" تبدأ مرحلة اختبارات الأداء في مسابقة الأغنية الوطنية

غزة - الرأي:

بدأت الهيئة العامة للشباب والثقافة بالتعاون مع رابطة الفنانين الفلسطينيين المرحلة الثانية من مسابقة الأغنية الوطنية "فلسطين صوت الحرية" التي تنظمها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، وسيتم خلالها عقد اختبارات لأداء للمشاركين في المسابقة.

وجرت اختبارات الأداء بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، إضافة إلى لجنة تحكيم المسابقة وتتكون من رئيس القصر الثقافي الدكتور عبد الخالق العف، ورئيس مركز فلسطين للموسيقى الأستاذ إبراهيم النجار، والموزع الموسيقي الأستاذ محمود سلمي، والشاعرة الدكتورة كفاح الغصين، وأستاذ الموسيقى في مركز إدوارد سعيد الوطني للموسيقى إياد أبو ليلى.

وأوضح المدير العام للفنون والتراث في الهيئة الأستاذ عاطف عسقول أن المشاركين البالغ عددهم (40) فنان وفنانة سيقدموا أغاني وطنية أمام لجنة تحكيم المسابقة ليتم اختيار أفضل عشرة مشاركين يتأهلوا للمرحلة النهائية من المسابقة للتنافس على لقب المسابقة.

وأشار عسقول إلى أن المسابقة شهدت اهتمامًا وتفاعلًا كبيرًا من الفنانين والموهوبين في قطاع غزة، مبينًا أن عدد المشاركين في المرحلة الأولى بلغ (84) مشارك من كلا الجنسين ومختلف الأعمار.