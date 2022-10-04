تسريب مواصفات جوجل Pixel Watch عبر الإنترنت قبل الإطلاق الرسمي

تستعد جوجل لإطلاق هواتفها الذكية الرائدة - Pixel 7 و Pixel 7 Pro في حدث الأجهزة السنوي في 6 أكتوبر، وإلى جانب الهاتفين الذكيين، ستكشف عملاق التكنولوجيا أيضًا عن أول ساعتها الذكية - Pixel Watch.



ومع ذلك، قبل أيام فقط من الإطلاق الرسمي ، ظهرت بعض العروض والمواصفات الجديدة للجهاز القابل للارتداء على الإنترنت، حيث شارك Tipster Steve Hemmerstoffer بالتعاون مع SlashLeaks بعض العروض الجديدة التي تعرض الساعة الذكية من زوايا مختلفة وتكشف أيضًا عن خيارات الألوان والنطاقات المختلفة، وبصرف النظر عن التصميم ، يكشف التسريب أيضًا عن مواصفات ساعة Pixel Watch التي لم يتم إطلاقها بعد.



إليك ما قد تقدمه Pixel Watch

تشير التقارير المسربة إلى أن ساعة جوجل Pixel ستأتي بوظيفة الاقتران السريع وتتبع تخطيط القلب، ويقال أيضًا أن الساعة الذكية تأتي بطبقة من Corning Gorilla Glass 5 وتتميز بتصميم مقاوم للماء.

ويُقال أيضًا أن الجهاز القابل للارتداء القادم يقدم ميزات مثل مراقبة النوم وتتبع معدل ضربات القلب ووضع الطوارئ، ويكشف التسريب أيضًا أن جوجل ستقدم ستة أشهر من Fitbit Premium مع Pixel Watch، ويقال أن الساعة الذكية تأتي بخيارات ألوان أسود / سبج ، فضي / طباشير ، وذهبي / عسلي.



جوجل Pixel Watch: الميزات المتوقعة

يشاع أن ساعة جوجل Pixel تحتوي على قرص دائري قد يكون له تصميم مقبب حيث قد يبدو الزجاج منحنيًا على الحواف، من المتوقع أن تتميز هذه الساعة الذكية بشاشة OLED وقد يتم تشغيلها بواسطة مجموعة شرائح Exynos 9110 الأقدم مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1.5 جيجابايت / 2 جيجابايت وذاكرة تخزين 32 جيجابايت.

ويُفترض أيضًا أن تكون أول ساعة ذكية من جوجل مزودة بمعالجات أخرى (جنبًا إلى جنب مع الأساسية) لمشاركة الحمل، ومن المتوقع أن تكون Pixel Watch متوافقة فقط مع أجهزة Android وستدعم تطبيقات مثل مساعد جوجل والخرائط.



ويشاع أن هذه الساعة الذكية تدوم ليوم واحد بشحنة واحدة، ولكن قد يختلف ذلك إذا تم تمكين العرض الدائم أو تتبع النوم. سيتم تصنيع الجهاز القابل للارتداء القادم من الفولاذ المقاوم للصدأ المعاد تدويره وسيعمل على نظام التشغيل جوجل Wear OS.