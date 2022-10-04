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أبل تعترف بوجود مشكلة فى ساعاتها الذكية Apple Watch الجديدة

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:31

أبل تعترف بوجود مشكلة فى ساعاتها الذكية Apple Watch الجديدة.
أبل تعترف بوجود مشكلة فى ساعاتها الذكية Apple Watch الجديدة.

أقرت شركة أبل بوجود مشكلة في طرازات Apple Watch التي تم إطلاقها مؤخرًا - Apple Watch Series 8 و Apple Watch Urtla، حيث كانت هناك تقارير تفيد بأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الميكروفون، بما في ذلك عند محاولة استخدام Siri وإجراء مكالمة هاتفية والمزيد. 
 
وفي تقرير، تدعي MacRumours أنها حصلت على مذكرة من أبل تعترف بالمشكلة، و"تقول أبل إنها على دراية بالخلل الذي يؤثر على المستخدمين، وتقول على وجه التحديد إن العملاء قد يواجهون مشكلات مع عدم قدرة Siri‌‌ على سماعهم وتسجيل المذكرات الصوتية وإجراء مكالمات هاتفية، وقد تظهر أيضًا رسالة" تم تعليق القياس "في تطبيق Noise ".
 
حل آبل المؤقت لهذه المشكلة
وبحسب ما ورد شاركت أبل أيضًا في حل مؤقت لهذه المشكلة، حيث تقول الشركة إن إعادة تشغيل Apple Watch قد يحل المشكلة مؤقتًا، وتشير المذكرة إلى أن المشكلة لا تتعلق بالأجهزة. 

ويضيف أنه يجب أن يظل العملاء محدثين إلى أحدث إصدار من watchOS ، مما يشير إلى أن الإصلاح في الطريق ويمكن إطلاقه قريبًا، وهذا يعني أنه على الرغم من أن مستخدمي أحدث جيل من Apple Watch قد يجدون مشكلة التنصت، فمن المحتمل أن يتم إصلاحها قريبًا ولا توجد مشكلة في الأجهزة مع أجهزتهم.

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