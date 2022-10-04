وكالة الرأي الفلسطينية “قنابل غاز” تتسبب في إيقاف مباراة بالدوري الفرنسي وكالة الرأي الفلسطينية الشجاعية يواصل مطاردة خدمات رفح بعبور النصيرات والبريج يكتسح الجلاء وكالة الرأي الفلسطينية 8 منتخبات شاركت في كأس العالم 2018 وتغيب عن مونديال قطر وكالة الرأي الفلسطينية أغرب أسماء الأكلات العربية: المفطح والشالولو! وكالة الرأي الفلسطينية هولندية تتسلم بطاقة بريدية وصلت متأخرة 42 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية بريطاني يقضي 10 سنوات في تصميم طائرة مقاتلة وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى عشية "أعيادهم" وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن لفيتامين "د" أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون؟ وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق سهلة لخلق عادات صحية عند تناول الطعام بالخارج
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تسريبات تكشف عن هاتف Galaxy المنتظر من سامسونغ

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:35

تسريبات تكشف عن هاتف Galaxy المنتظر من سامسونغ
تسريبات تكشف عن هاتف Galaxy المنتظر من سامسونغ

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بـ Galaxy S23 Ultra الذي ستطرحه سامسونغ ليكون أقوى هواتفها الذكية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيشبه من حيث التصميم هاتف Galaxy S22 ، لكن حواف هيكله ستكون أكثر انحناء، وسيحصل على شاشة أعلى دقة، أما أبعاد هيكله فستكون (163.4/78.1/8.8) ملم.

وسيحصل هيكل الهاتف على مقاومة ممتازة للماء والغبار، وستتم حمايته بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش، كما سيجهز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالكاميرات وبعض التطبيقات عن بعد كما في هواتف Galaxy S22.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالجات Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الحديث، أو معالجات Exynos 2300 التي ستمكنه من التعامل بسرعة مع البيانات وشبكات 5G، كما سيجهز بذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت على الأغلب.


أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 4 عدسات، إحداها بدقة 200 ميغابيكسل، وفيها عدسة مخصصة للتصوير العريض، وعدسة لتصوير الماكرو، ومجهزة بمستشعر ليزري لقياس المسافات وتحديد عمق الصورة.

وسيجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة.

المصدر: 4pda

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟