الأوقاف تناقش آليات العمل مع المحفظين والمحفظات خلال المرحة المقبلة

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلسلة لقاءات منفصلة مع محفظي ومحفظات القرآن الكريم على مستوى مديريات القطاع، لمناقشة آليات وسياسات العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور المدير العام د. محمد سالم، ومدير التحفيظ أ. حمد النجار، ومدير التحفيظ إناث أ. مها الشوبكي ومدراء المديريات ولفيف من موظفي أقسام القرآن الكريم بالمديريات.

وخلال كلمته أكد سالم على أهمية العمل في مجال القرآن الكريم، كونها تمثل رسالة لتخريج جيل قرآني فريد يتدبر ويعمل بالقرآن، إلى جانب تنمية قدراته وشخصيته الوازنة الحاضرة في مجالات الحياة المتعددة، مشيراً إلى أن المحفظين يقع على عاتقهم خدمة دين الله والوطن في حماية الأجيال.

وأوضح سالم أن اللقاء يهدف للتواصل والتعارف والتفكير بين الجهات الإشرافية والتنفيذية للوصول الى وحدة الفهم في القضايا والسياسات في مجال العمل القرآني وتحديد آليات واجراءات العمل، مشدداً على ضرورة معرفة الأهداف المرحلية والاستراتيجية للعمل في خدمة كتاب الله وحفظته ومتدبريه.

واستعرض سالم أهم القضايا المتعلقة بالعمل القرآني ومحددات العمل خلال المرحلة القادمة مع المؤسسات الشريكة والخطط المنوي تنفيذها، بهدف الارتقاء ببيئة العمل، مبيناً أن الإدارة العامة للقرآن الكريم تبذل جهوداً كبيرة من أجل الارتقاء بالمسيرة القرآنية.

مشيداً بجهود كافة العاملين في الحقل القرآني في وزارة الأوقاف والمؤسسات القرآنية الشريكة، سائلاً الله تعالى الوفيق في القول والعمل.