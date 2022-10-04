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وزارة المرأة تطلق مبادرات الصحية النفسية للفئات الهشة من النساء

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:10

وزارة المرأة تطلق مبادرات الصحية النفسية والتأهيل للفئات الهشة من النساء
وزارة المرأة تطلق مبادرات الصحية النفسية والتأهيل للفئات الهشة من النساء

غزة- الرأي

أطلقت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أولى مبادرات الصحة النفسية والتأهيل للفئات الهشة من النساء.

جاء ذلك،  بحضور عالية عيد مدير دائرة الجمعيات، ورئيس لجنة المبادرات ووفد مرافق.

و أكدت عيد، أن الهدف من المبادرات هو دعم وتمكين النساء المهمشات من النواحي النفسية والإجتماعية ودعم أبنائهن من خلال المؤسسات ذات الصلة، موضحة  أن الوزارة تكرس كل جهودها نحو النساء لمساعدتهن في تجاوز التحديات التي يواجهنها سواء من العنف أو الصدمات النفسية وغيرها.

وأشارت إلى أن وزارة شؤون المرأة تسعى بشكل حثيث لتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها في تنمية المجتمع الفلسطيني والنهوض به.

وزارة المرأة تطلق مبادرات الصحية النفسية والتأهيل للفئات الهشة من النساء 4425f7be-200f-4559-acf3-f1548c59c27f aec2e3c1-d018-4d4b-a5c6-1d005a250f93
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