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الزراعة تعقد اجتماعاً مع إدارة بنك الانتاج

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:02

الزراعة تعقد اجتماعاً مع إدارة بنك الانتاج
الزراعة تعقد اجتماعاً مع إدارة بنك الانتاج

غزة-الرأي
عقدت وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الزراعة ممثلة بمديرها العام م.أحمد الأسطل، وم.شادي الشريف اجتماعاً مع إدارة بنك الإنتاج، تم من خلالها مناقشة سبل تعزيز العلاقة والتعاون المشترك بينهما.
بدوره،  شكر الأسطل إدارة بنك الإنتاج على تعاونهم المستمر في تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه وزارة الرزاعة، مؤكدا أن وزارته مقبلة على خطة تحول رقمي تشمل حوسبة كافة الإجراءات الفنية والإدارية داخل الوزارة من أجل سرعة إنجاز المعاملات الخاص بالمواطنين.
 ودعا  الأسطل إلى ضرورة تكاتف جميع الأطراف ذات العلاقة من أجل إنجاح الجهود المبذولة.
من جانبه، رحب أ.ماهر أبوحسين مدير عام بنك الإنتاج بالحضور، مشيداً بأهمية التواصل المستمر بين بنك الإنتاج والمؤسسات الحكومية لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون في سبيل تذليل العقبات وتطوير الأداء.
وخلال اللقاء استعرض الطرفان العقبات التي تواجه تحصيل سندات الدفع الالكترونية في بنك الإنتاج ومناقشة الحلول المقترحة بالخصوص.
 

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