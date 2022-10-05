النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2365)  الأربعاء 5/10/2022

2003م الطائرات الصهيونية تخترق اليوم أجواء الأراضي السورية وتقصف منطقة تجمّع فلسطيني في ضواحي دمشق، ممّا أدّى على وقوع خسائر مادية و بشرية ..

2003م الطائرات الصهيونية تخترق اليوم أجواء الأراضي السورية وتقصف منطقة تجمّع فلسطيني في ضواحي دمشق، ممّا أدّى على وقوع خسائر مادية و بشرية ..