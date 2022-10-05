النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2365) الأربعاء 5/10/2022
أخبار فلسطينية
مفتي القدس يستنكر إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين
وفد من الفصائل يغادر غزة غداً للمشاركة في حوار الجزائر
حماس” تستنكر تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا
منصور يحذر من سياسات الاحتلال لتجريم نشاط المجتمع المدني
وفد من "التشريعي" بغزة يشارك في خيمة التضامن مع الأسير أبو حميد
22 اقتحامًا للأقصى ومنع الأذان 57 وقتًا في الإبراهيمي بسبتمبر
مدير "أونروا" بالضفة: الانتهاكات بجنين الأعلى منذ سنوات
الرئاسة تندد باعتداءات المستوطنين المتواصلة شمال الضفة
التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في السعودية وكوبا
أولياء الأمور يهددون بالإضراب المفتوح في مدارس القدس لمنع فرض المنهاج المحرف
الشرطة بغزة: قتيلان في مهمة لمكافحة المخدرات
الأوقاف الإسلامية بالقدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار إسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية : حرب أكتوبر كانت مباغتة وكبدت إسرائيل ثمنا باهظا
اخبار دولية
خامنئي يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء مظاهرات إيران
اتفاقيات عسكرية وأمنية بين إسرائيل وأذربيجان
مسؤولة في "البرلمان الأوروبي": عقد مجلس الشراكة الأوروبي مع إسرائيل مكافأة للاحتلال
محلل عسكري أمريكي: طوربيد" يوم القيامة" الروسي يمكن أن يمسح بريطانيا عن وجه الأرض
أخبار عربية
أمين الجامعة العربية لوفد أممي: استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه ركيزة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
الأردن يرحب بتقدم الجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
ميقاتي يؤكد أن ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل يسير على الطريق الصحيح
أعضاء في "البرلمان العربي"يؤكدون دعمهم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة
الجامعة العربية تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بالخليل حتى الأربعاء
تفاؤل فلسطيني حذر من إمكانية نجاح الجهود الجزائرية لإنهاء الانقسام
تحذيرات فلسطينية من تجاوز المستوطنين لـ”الخط الأحمر” في الأقصى.. و26 كتيبة إسرائيلية لـ”عيد الغفران”
الأسير أبو حميد ينقل للمشفى بوضع صحي خطير.. والإداريون الـ30 يواصلون الإضراب لليوم العاشر
الأوقاف الإسلامية بالقدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
مركز حقوقي: استمرار اعتقال الفتى الفلسطيني أحمد مناصرة مخالف للقانونين المحلي والدولي
الشرق الأوسط
إسرائيل تستعد لـ«يوم الغفران» بأغلاق الضفة وغزة بـ26 كتيبة
مقابر غزة تكافح لاستيعاب الأحياء والأموات
جنرالات إسرائيليون أصيبوا بانهيار عصبي في «حرب أكتوبر»
الاهرام المصرية
الأردن يرحب بتقدم الجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
مستوطنون بالمئات يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بمناسبة "الأعياد اليهودية"
الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بينهم فتاة.. والخارجية الفلسطينية تحذر من استمرار التصعيد
الشروق المصرية
أمين الجامعة العربية لوفد أممي: استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه ركيزة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال بوسط وشمال الضفة الغربية
«الدولية للصليب الأحمر» تدعو إلى تحرك عاجل لوقف العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية
الأوقاف الإسلامية بالقدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الغد الأردنية
العبرة من صبرا وشاتيلا
عشية “عيد الغفران” اليهودي.. الاحتلال يعسكر القدس
22 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 57 وقتا في الحرم الإبراهيمي
غزة: 23 أسيرا مرضى بالسرطان في السجون الإسرائيلية
لليوم العاشر..30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم في سجون الاحتلال
الشرق القطرية
" مفتي القدس يستنكر إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو مجموعات كبيرة من المستوطنين تقتحم "الأقصى" مع حلول ما يسمى "عيد الغفران"
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في قطاع غزة
حاول بيع كليته ولم يفلح.. لبناني يقتحم مصرفاً بمسدس
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في قطاع غزة
الاحتلال يقتحم دورا ويعتقل مواطنا من منزله
مواجهات في العيزرية وتصاعد للمقاومة في الضفة
الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة ومعابر غزة
الاحتلال يستدعي شابًّا مقدسيًّا للتحقيق
القدس المحلية
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال
لليوم الحادي عشر.. 30 معتقلًا يواصلون إضرابهم عن الطعام
الشيخ يتحدث عن المباحثات التي أجراها في واشنطن مع إدارة بايدن
الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة
الاحتلال يستدعي مقدسياً للتحقيق
"المستعربون" يعربدون أمام مخيم الدهيشة
الخطيب: 1244 متطرفا اقتحموا باحات الأقصى خلال 3 ايام
"الوطني" في نابلس.. تاريخ عبر من المورستان إلى المستشفى
الاحتلال يعزل أحياء القدس ويحول المدينة لثكنة عسكرية تزامناً مع "عيد الغفران" اليهودي
الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا جنوب الخليل وآخراً من القدس
مجدلاني: توفير الحياة الكريمة لكبار السن يشكل أهمية خاصة للحكومة
العسومي: فلسطين هي القضية المركزية الأولى للعرب ونواصل التحرك الدولي لدعمها
"هيئة الأسرى": الشاب البصبوص على قيد الحياة جريحا في مستشفى إسرائيلي
جريدة الأيام
المستوطنون يستهدفون نابلس ومحيطها ويصعدون اعتداءاتهم بحماية جيش الاحتلال
شهيدا الجلزون هما: سلامة شرايعة وخالد عنبر والشاب باسل بصبوص لا يزال حيًّا
الاحتلال يصيب مواطناً ويعتقله قرب مستوطنة "عوفرا" بزعم تنفيذ عملية دهس
جيش الاحتلال يعزز تأهبه في الضفة ويوصي بفرض حصار على نابلس
نقل الأسير أبو حميد بشكل عاجل إلى مستشفى إسرائيلي
نابلس: تسليم 4 مستوطنين للاحتلال دخلوا البلدة القديمة
غزة: قتيلان ومصابان في تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومطلوبين
دعوى مستعجلة لـ "الإدارية" لوقف إضراب جامعة بيرزيت
وكالة صفا
اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة عباس الخميس
انتشار للاحتلال وإغلاقات شرق رام الله
سياسيون ونشطاء من الداخل يطالبون بهيئة وطنية لدعم صمود الأهالي
مستوطنون يعتدون على المركبات قرب مستوطنة "بيت ايل"
انطلاق التحضيرات لعقد مؤتمر شعبي فلسطيني عالمي
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط بحماية مشددة
30 معتقلاً يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الحادي عشر
مقتل مطلوبين في كمين لمكافحة المخدرات وسط غزة
الخميس... صرف مخصصات الأسر الفقيرة بغزة والضفة
محكمة النَّقض تؤيد حكمًا بالإعدام في قضية المغدور البشيتي
الاحتلال يصيب مواطنًا ويعتقله شرق رام الله المحتلة
هيئة الأسرى: الشاب البصبوص يتلقى العلاج في مستشفى بالداخل
الاحتلال يبعد شابًا عن القدس ويستدعي آخر
فلسطين اليوم
مسؤول في الإعلام الحربي لسرايا القدس: "الإعلام" جبهة عسكرية متينة عمل في خط موازٍ للطلقة والصاروخ
بالفيديو بعد تطويق القدس.. مستوطنون يقتحمون الأقصى على شكل مجموعات بـ" زي الكهنوت التوراتي"
الاحتلال يُحاصر القدس ويغلق شوارع وأحياء بحجة عيد الغفران
البطش: المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى
الشيخ ناصر أخضر: نتشرف بدعم فلسطين وأدعو إلى تبني مصطلح "الكيان المؤقت" في إعلامنا
رفح : الجهاد تُنظم احتفالية تكريمية لعوائل الشهداء بمنطقة تل السلطان
لجان المقاومة تبارك العملية البطولية قرب سلواد وتؤكد أنها استمرار للرد على العدوان
حالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال غرب جنين والخليل
سما نيوز
أول مسؤول يعقد لقاءات رسمية منذ 5 سنوات
الشيخ يكشف عن المباحثات التي أجراها في واشنطن مع إدارة بايدن خلال اليومين الماضيين
بحماية شرطة الاحتلال .. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وثيقة عبرية تكشف حالة الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى لحرب 73
الشرطة: مقتل اثنين من أخطر تجار المخدرات وسط قطاع غزة
معارضة إسرائيلية واسعة لنتائج مفاوضات الترسيم.. صحيفة عبرية: لماذا كل هذه "التنازلات" أمام لبنان؟
الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في السعودية وكوبا
ماريا آرينا: عقد مجلس الشراكة الأوروبي مع إسرائيل مكافأة للاحتلال
عرب 48
إهمال طبي بحق الأسرى و30 معتقلا يواصلون الإضراب
يوم الغفران": اقتحامات للأقصى وحصار للقدس
خلافا لقرار قضائيّ: رفض الإفراج عن المطارَد مصعب اشتيّة وعائلته تلوّح بخطوات احتجاجيّة
هيئة الأسرى: الشاب باسل البصبوص لم يستشهد
تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد ونقله للمشفى
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- 5 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004 م استشهاد القائد العام ورئيس المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركةالجهاد الإسلامي الشهيد "بشير الدبش 42معاماً" واستشهاد مساعده "ظريف العرعير 25 عاماً" وهما من غزة.
- 2003م الطائرات الصهيونية تخترق اليوم أجواء الأراضي السورية وتقصف منطقة تجمّع فلسطيني في ضواحي دمشق، ممّا أدّى على وقوع خسائر مادية و بشرية ..
- 2002م الرئيس يصادق على قانون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
- 1999 م اتفاق السلطة الوطنية الفلسطينية و (إسرائيل) على فتح ممر آمن يصل الضفة الغربية مع قطاع غزة وقد وقع الاتفاق من الجانب الفلسطيني الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومن الجانب الإسرائيلي يهود باراك رئيس وزراء (إسرائيل).
- 1993 م عملية فدائية في دمرة على مقربة مع الحدود مع قطاع غزة قام المجاهد معين البرعي من حركة الجهاد الإسلامي باختراق الحواجز الإسرائيلية ووصل إلى قرية (دمرة المحتلة) واشتبك مع سيارة عسكرية إسرائيلية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال حسب بيان حركة الجهاد الإسلامي.
- 1900 م السلطان العثماني عبد الحميد يمنع اليهود من الإقامة الدائمة في فلسطين ( في مرسوم سلطاني).
- 1985 م وقوع حادث رأس بركة حينما هاجمت مجموعة إسرائيلية علم مصر وألقته على الأرض، قام الجندي المصري سليمان خاطر بإطلاق رصاص بندقيته عليهم فقتل 7 منهم، وفيما بعد قتل سليمان خاطر في ظروف غامضة في المستشفى التي كان محتجزاً فيها.
- 1985 م مقتل سبعة سياح إسرائيليين في مصر، في هجوم مسلح عليهم شنّه الجندي سليمان خاطر، رداً على التنكيل الذي تمارسه سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. قتل خاطر في سجنه في ظروف غامضة، واتهمت بعض الأوساط سلطات الأمن المصرية بتصفيته والزعم بأنه انتحر.
- 1952م إعلان تأسيس حزب الكتلة الوطنية برئاسة عبد اللطيف صلاح ولكن سلطات الاحتلال البريطاني منعت إقامة هذا الحزب.
- 1946 م الرئيس الأمريكي هاري ترومان (1884 - 1972) يحث على السماح بالهجرة اليهودية المكثفة إلى فلسطين أثناء احتلالها من قبل الإنكليز. كان له دور مهم في استيطان اليهود لأرض فلسطين عقب الحرب العالمية الثانية.