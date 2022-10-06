"حماية المستهلك" تحرر 29 محضر مخالفة أوزان بالأسواق

غزة- الرأي

تابعت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، تنفيذ خطة التفتيش والرقابة على موازين الاسواق الشعبية في قطاع غزة.

حيث انتهى مفتشو الدائرة من ترخيص سوق جباليا البلد في محافظة الشمال.

كما نظمت الدائرة 4 جولات وزيارة 77 منشأة ، تم خلالها اصدار 34 شهادة، وتحرير 29 محضر مخالفة أوزان لـ 29 تاجر لم يلتزموا باجراءات الترخيص.

وأكدت الدائرة أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الدائرة لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في الاسواق الشعبية وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب بالاوزان.

وتستهدف الخطة جميع المحلات التجاربة وتشمل تنظيم زيارات فحص ومعايرة الموازين والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل التجار وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.