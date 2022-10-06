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"التعليم" تحيي يوم التراث الفلسطيني

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:19

غزة - الرأي

أحيت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة يوم التراث الفلسطيني الذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام.

وقالت الوزارة، إن المدارس نفذت العديد من الأنشطة مثل: تفعيل الإذاعة المدرسية والعروض المسرحية والفنية والرسم، وارتداء الثوب الفلسطيني المطرز، وتنفيذ حصص صفية وإلقاء قصائد وأناشيد، ورفع الأعلام الفلسطينية.

وأضافت أن هذه النشاطات هدفت إلى توعية الطلبة بيوم التراث والاعتزاز به والتأكيد على الهوية والأصالة والتاريخ الفلسطيني العريق، إضافة للتوعية بالحقوق والثوابت الوطنية وفي مقدمتها تحرير فلسطين والقدس والأسرى وعودة اللاجئين.

يشار إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الهادف لترسيخ السلوكيات والقيم الدينية والاجتماعية والوطنية في نفوس الطلبة.

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