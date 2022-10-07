لاعب في غزة ممنوع من مواجهة ناديه السابق لسبب غريب !

أكد اللاعب بلال عساف مهاجم فريق النادي الأهلي، أنه ممنوع من مواجهة فريقه السابق نماء، بناء على الشرط الموقع في العقد، مع ناديه الحالي.

وأوضح عساف، أن أحد شروط العقد بين نماء والأهلي، ينص على يكون خارج قائمة فريقه في مواجهتي نماء في الذهاب والإياب في بطولة الدوري الموسم الحالي، وموثق ذلك في اتحاد كرة القدم، وفي حال أخل بالعقد سيدفع غرامة مالية قدرها 2000 دولار.

ويواجه نماء نظيره الأهلي يوم الأحد القادم على ملعب فلسطين بمدينة غزة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الدرجة الأولى.

وانتقل عساف من ناديه الأم الأهلي لنماء قبل 3 مواسم، خاض خلال تجربة إحتراف في جمهورية مصر العربية، ونصف موسم مع الهلال، قبل أن يعود للأهلي على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية.