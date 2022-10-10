متحف قصر الباشا يقدم خدمة توعوية لـ1000 زائر خلال اسبوع

غزة- الرأي

كشفت وزارة السياحة والآثار أن متحف قصر الباشا الحكومي قدم خدمة الإرشاد التوعوي ل1000زائر خلال الأسبوع الحالي ، للتعريف بالمقتنيات الأثرية والقيم التاريخية لها.

وبين وكيل الوزارة د.محمد خلة أن تزايد نسبة إقبال المواطنين على المواقع الأثرية وخاصة المتحف الوطني شهدت ارتفاعا ملحوظاً العام الحالي فقد تجاوزعدد الزاور 70.000 زائر ، مابين طلابة المدارس والجامعات والأكاديمين، و المؤسسات الحكومية، والأهلية ،مضيفا ان عدد الوفود الأجنبية الزائرة تجاوزت 80 وفد خلال الفترة ذاتها، كان ابرزهم الإتحاد الأوروبي وقناصل الدول والسفراء من أنحاء العالم والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو .وأكد الوكيل خلة أن الوزارة تقدم خدمة الإرشاد التعريفي يوميأ عن المعالم الأثرية عبر توفير عدد من المرشدين المتخصصين لاستقبال وإرشاد الزوار،كما وتقدم وسائل ارشاد آخري متنوعة كمشاهدة الإفلام الوثائقية للمعلم الأثري والبروشورات التعريفية .



واوضح خلة أن المواقع الأثرية تفتح أبوابها يوميا للزائرين بشكل مجاني بهدف تحفيز المواطنين على معرفة تاريخهم وعظم وسمو حضارتهم المتجذة منذ الآف السنين.

وأشار خلة أن ارتفاع نسبة الزوار تعطي دلالة واضحة على مدى تمسك المواطنين وتعلقهم بتاريخهم وحضارتهم مبينا أن هذا الانجاز هو ثمرة للجهود المبذولة من قبل الوزارة لتوعية الجمهور الفلسطيني بتلك المعالم التاريخية الهامة.