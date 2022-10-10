وكالة الرأي الفلسطينية متحف قصر الباشا يقدم خدمة توعوية لـ1000 زائر خلال اسبوع وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد طفل متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تختتم فعاليات حملة "النفس المطمئنة" وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تزور المراكز الفائزة بمسابقة أفضل مركز شبابي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنظم المخيم العلمي الأول "الإمام القرضاوي بدر العلماء" وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقدم مساعدة مالية طارئة لأسر النزلاء وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرّم الطالبات الفائزات في مسابقة حفظ مثلث قطرب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تشرع بتوسعة شارع عكا وكالة الرأي الفلسطينية العمل وشركة جوال تبحثان تعزيز التعاون المشترك
أخبار » الأخبار الحكومية

متحف قصر الباشا يقدم خدمة توعوية لـ1000 زائر خلال اسبوع

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:15

متحف قصر الباشا يقدم خدمة الإرشاد التوعوي لألف زائر خلال اسبوع
متحف قصر الباشا يقدم خدمة الإرشاد التوعوي لألف زائر خلال اسبوع

غزة- الرأي
كشفت وزارة السياحة والآثار أن متحف قصر الباشا الحكومي قدم خدمة الإرشاد التوعوي ل1000زائر خلال الأسبوع الحالي ، للتعريف بالمقتنيات الأثرية والقيم التاريخية لها.

وبين  وكيل الوزارة د.محمد خلة  أن تزايد نسبة إقبال المواطنين على المواقع الأثرية وخاصة المتحف الوطني شهدت ارتفاعا ملحوظاً العام الحالي فقد  تجاوزعدد الزاور  70.000 زائر ، مابين   طلابة المدارس والجامعات والأكاديمين، و المؤسسات الحكومية، والأهلية ،مضيفا  ان عدد الوفود الأجنبية الزائرة  تجاوزت   80 وفد خلال الفترة ذاتها، كان ابرزهم الإتحاد الأوروبي وقناصل الدول والسفراء من أنحاء العالم  والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو .وأكد الوكيل خلة أن الوزارة تقدم خدمة الإرشاد التعريفي يوميأ عن المعالم الأثرية عبر  توفير عدد من المرشدين المتخصصين لاستقبال وإرشاد الزوار،كما وتقدم وسائل ارشاد آخري متنوعة كمشاهدة الإفلام الوثائقية للمعلم الأثري والبروشورات التعريفية .


 واوضح خلة  أن المواقع الأثرية تفتح أبوابها يوميا للزائرين  بشكل مجاني بهدف تحفيز  المواطنين على معرفة تاريخهم وعظم وسمو حضارتهم المتجذة منذ الآف السنين.
وأشار خلة  أن ارتفاع نسبة الزوار تعطي دلالة واضحة على مدى تمسك المواطنين وتعلقهم بتاريخهم وحضارتهم مبينا  أن هذا الانجاز هو ثمرة للجهود المبذولة من قبل الوزارة  لتوعية الجمهور الفلسطيني بتلك المعالم التاريخية الهامة.

متحف قصر الباشا يقدم خدمة الإرشاد التوعوي لألف زائر خلال اسبوع 311162116_5524500657637600_4644697561322955834_n 310357346_5524500540970945_8430611502754561213_n 310305666_5524501170970882_4888287369214156913_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟