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دوري أبطال أوروبا: ميسي يغيب عن مواجهة بنفيكا

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:49

دوري أبطال أوروبا: ميسي يغيب عن مواجهة بنفيكا
دوري أبطال أوروبا: ميسي يغيب عن مواجهة بنفيكا

سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، خلال مواجهته لبنفيكا المقررة الثلاثاء ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، كما علمت وكالة فرانس برس من ناديه.

وكان ميسي غاب عن مباراة فريقه الاخيرة ضد رينس (صفر-صفر) في الدوري المحلي بسبب اصابة طفيفة في ربلة الساق تعرض لها خلال مباراة الذهاب ضد بنفيكا (1-1) الاسبوع الماضي وطالب على اثرها باستبداله في الدقائق الاخيرة اثر تدخل من احد لاعبي الفريق البرتغالي.

ولم تكن الفحوصات التي اجراها ميسي الاثنين حاسمة، فقرر الجهاز الطبي والفني عدم المخاطرة باشراكه ضد بنفيكا.

ويواجه سان جرمان خوض 8 مباريات من الان وحتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر موعد اطلاق سراح اللاعبين الدوليين للمشاركة ضمن منتخباتهم الوطنية في مونديال قطر.

ويعاني نادي العاصمة الفرنسية من اصابات عدة في صفوفه تطال مدافعه الفرنسي بريسنل كيمبيبي والظهير الايسر البرتغالي نونو منديش ومواطنه لاعب الوسط ريناتو سانشيس.

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