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السراج "ومؤسسة البركة الجزائرية يبحثان التعاون المشترك

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:33

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غزة-الراي 
بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من مؤسسة البركة الجزائرية سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة مدينة غزة ومواطنيها.


وحضر اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي الحاج بدر صبرة، ومدير التعاون الدولي م. هيثم حجاج، ومنسق وحدة التعاون الدولي م. محمد الشقرا، ورئيس قسم الأنشطة والمبادرات أمل الحاج أحمد، ومن المؤسسة المدير التنفيذي م. أحمد زقوت، ورئيس الهيئة التمثيلية شادي جنينة، ونائب رئيس الهيئة التمثيلية حاتم اليازجي.


وأطلع رئيس البلدية الوفد على الجهود التي تبذلها البلدية للارتقاء بواقع المدينة والخدمات المقدمة للمواطنين، واحتياجات المدينة من المشاريع التطويرية للبنية التحتية.


وأشاد د. السراج بجهود المؤسسة والأنشطة التي تنفذها لصالح مواطني مدينة غزة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الخيرية في دعم الفئات الهشة في المجتمع.


بدوره، شكر مدير المؤسسة م. أجمد زقوت بلدية غزة رئاسة وأعضاء وموظفين على دورهم في خدمة مواطني المدينة، وأكد استعداد مؤسسته لدعم الشعب الفلسطيني وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية.
 

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