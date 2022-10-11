حالة الجندي المصاب بعملية شعفاط لا تزال صعبة

القدس المحتلة - الرأي:

قال مستشفى "هداسا" بالقدس اليوم الثلاثاء، إن حالة الجندي ديفيد موريل المصاب في عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط قبل أيام ما زالت صعبة وغير مستقرة.

وذكر المستشفى وفق "معاريف" أنه الجندي يتم تخديره وتحت جهاز التنفس في وحدة العناية المركزة لجراحة المخ والأعصاب وأفراد أسرته بجانبه.

يشار إلى أن مجندة قتلت وأصيب اثنين آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفتهم عند حاجز شعفاط في مدينة القدس يوم الخميس الماضي.

وهاجر الجندي موريل إلى "إسرائيل" من البرازيل في عام 2017 وبدأ العمل كحارس أمن بعد أن خدم في الجيش.