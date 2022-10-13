التعليم: تأهل منصة روافد التعليمية لمسابقة المحتوى الرقمي العربي

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة تأهل منصتها "منصة روافد التعليمية" للمرحلة الأولى من مسابقة جوائز المحتوى العربي الرقمي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) من أجل التنمية المستدامة التي تُنظمها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكو) بالتعاون مع مؤسسة جوائز القمة العالمية (WSA).

وجاء تأهل منصة روافد عقب ترشيحها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وبعد أن حققت الفوز في مسابقة محلية على مستوى الوطن.

وتأهل مع روافد مشروع موقع إلكتروني يحتوي ألعاب إلكترونية، ومشروع في التعلم عن بُعد للمعلمة فاطمة أبو حاشية.

وتتمتع منصة روافد التابعة لوزارة التعليم بغزة بحظوظ وافرة للفوز بالمسابقة وتحقيق مستوى متقدم ورفع علم فلسطين خاصة أنها تمتلك إمكانيات مميزة في توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية.

كما توفر منصة روافد خدمة الدروس التعليمية المصورة ومضامين تربوية راقية للآلاف من الطلبة في فلسطين والمهتمين على مستوى الوطن العربي والعالم.

يشار إلى أن منصة روافد التعليمية أثبتت جدارتها ولها تاريخ حافل في الفوز خلال السنوات القليلة الماضية؛ فقد فازت بجائزة سمو الأمير سالم الصباح للمعلوماتية في الكويت ضمن أفضل 10 مشاريع تقنية، كما ترشحت لتمثيل فلسطين في مسابقة جائزة مؤتمر القمة العالمية للإبداع الرقمي للعام 2021، وهي إحدى الجوائز الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة.

وفازت روافد أيضاً ضمن أفضل 15 ابتكاراً تكنولوجياً في مجال التعلم الإلكتروني على مستوى العالم، وذلك في نتائج مُسابقة Reimagine Education العالميّة للابتكار في التعليم ضمن فعاليات المؤتمر العالمي بلندن عام ٢٠١٩.