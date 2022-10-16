النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2371) الأحد 16/10/2021

أخبار فلسطينية﻿

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة

المئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ناشطون يدعمون المقاومة في الضفة على وسم #كلنا_عرين_الأسود

أخبار إسرائيلية

رئيسة حزب إسرائيلي تدعو غانتس إلى “كبح جماح” الجيش في الضفة

تقديرات إسرائيلية: لا مؤشرات على امتداد الأحداث لمناطق أخرى من الضفة والقدس

الشاباك" يقود جهودًا لاحتواء هجمات المستوطنين وبارليف يهاجم بن غفير

اخبار دولية

ماكرون: الاتفاق الإسرائيلي اللبناني خطوة نحو مزيد من السلام

الصين ترحب بالمصالحة بين الفصائل الفلسطينية

موقع أميركي: إدارة بايدن غاضبة من عباس بعد حديثه لبوتين

وينيسلاند يدعو لوقف الأعمال الإسرائيلية التي تؤدي لزيادة معاناة الفلسطينيين

نقابة أساتذة الجامعات في أستراليا تدعو أعضاءها لمقاطعة "إسرائيل"

أخبار عربية

أبو الغيط يبحث مع وزير هندي تطورات القضية الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينية المسلحة تدعو إلى الاشتباك مع المستوطنين الليلة ومحاصرتهم- (فيديو)

إصابة فلسطينيَين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

رئيسة حزب إسرائيلي تدعو غانتس إلى “كبح جماح” الجيش في الضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلية تغلق مدخل قرية شمال غرب رام الله

الشرق الأوسط

الشروق المصرية

5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي

الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة تدعو إلى تصعيد الغضب ضد إسرائيل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة ومستوطنون يهاجمون مدرسة في نابلس

مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين بحادث سير شرق طولكرم

نقابة الأطباء تشرع غدًا في خطوات احتجاجية والوزارة تدعوها للتراجع

الحياة الجديدة

مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين بحادث سير في عنبتا

"فتح" تهيب بالأطباء تأجيل خطواتهم في ظل التصعيد الإسرائيلي

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في نعلين

أعضاء من اللجنتين "التنفيذية والمركزية" و"الثوري" يقدمون التعازي بشهداء جنين

محافظ رام الله تقدم العزاء بالشهيد شجاعية في دير جرير

بحرية الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين جنوب القطاع

حملة "فزعة" تساند مزارعي حارس في قطف ثمار الزيتون

جريدة الأيام

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في قراوة بني حسان

»شباب مخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم لتعقيد مهمة الاحتلال

»"عرين الأسود" تفنّد ادعاءات إسرائيلية حول "تيك توك"

»دير جرير: جيش الاحتلال يقتحم منزل عائلة الشهيد شجاعية ويعتدي عليها

»"حماس": توقف المحادثات غير المباشرة حول صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

»طولكرم: مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين بحادث سير في عنبتا

»ضابط إسرائيلي عن عمليات الاقتحام: الجميع "يستقبلنا" بالأسلحة والحجارة...

»مسؤول إسرائيلي يحذّر: عنف المستوطنين يمكن أن يشعل الضفة الغربية بأسرها

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

فلسطين اليوم

سما نيوز

الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب سلفيت

أكسيوس": الإدارة الامريكية "استشاطت غضبا" من كلام عباس لبوتين

صحيفة عبرية: مسؤولون فلسطينيون يوجهون رسالة تحذير لـ"عرين الأسود".. والأخيرة ترد

عرين الأسود" تفند ادعاءات إسرائيلية حول "تيك توك" وتدعو للاشتباك مع المستوطنين الليلة

قوات الاحتلال تصيب عاملين بالرصاص جنوب الخليل وتعتقلهما

عرب 48

مواجهات مع الاحتلال في سلفيت: إصابات بينها حالتان حرجتان

الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

عرين الأسود": "التحرز على طائرة تصوير إسرائيلية وكشف خطة لإبادة مقاتلينا"

وكالة وفا

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