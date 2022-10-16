النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2371) الأحد 16/10/2021
أخبار فلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة
رابع شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة
حماس تعزي تركيا بضحايا المنجم
حسام بدران: كلما حاول الاحتلال وأد المقاومة في الضفة وجد مفاجآت خارج حساباته
المئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
ناشطون يدعمون المقاومة في الضفة على وسم #كلنا_عرين_الأسود
بدران: كلما حاول الاحتلال وأد المقاومة بالضفة وجد مفاجآت
دعوات لوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين برام الله اليوم
النونو: 3 عناصر مهمة تشكل الدافع لتطبيق اتفاق المصالحة بالجزائر
منصور يطالب المجتمع الدولي بمساءلة الاحتلال على انتهاكاته
أخبار إسرائيلية
رئيسة حزب إسرائيلي تدعو غانتس إلى “كبح جماح” الجيش في الضفة
آيزنكوت: الوضع الأمني بالضفة الأخطر منذ 2005
غانتس يلغي تصاريح العمل لـ 164 فلسطينيًا من أقارب نشطاء "عرين الأسود"
تقديرات إسرائيلية: لا مؤشرات على امتداد الأحداث لمناطق أخرى من الضفة والقدس
الشاباك" يقود جهودًا لاحتواء هجمات المستوطنين وبارليف يهاجم بن غفير
هكذا قرر غانتس معاقبة أقارب مقاتلي عرين الاسود في نابلس ..
غانتس يرد على تصريحات غالون التي دعت فيها إلى كبح جماح الجيش الإسرائيلي في الضفة
إسرائيلي يوجه "نداء" إلى العاهل السعودي ويطلب العودة الى جذور أجداده في المملكة!
اخبار دولية
ماكرون: الاتفاق الإسرائيلي اللبناني خطوة نحو مزيد من السلام
الصين ترحب بالمصالحة بين الفصائل الفلسطينية
موقع أميركي: إدارة بايدن غاضبة من عباس بعد حديثه لبوتين
وينيسلاند يدعو لوقف الأعمال الإسرائيلية التي تؤدي لزيادة معاناة الفلسطينيين
نقابة أساتذة الجامعات في أستراليا تدعو أعضاءها لمقاطعة "إسرائيل"
مبادرة بريطانية للضغط على تراس لمنع نقل سفارة بلادها للقدس
الاتحاد الأوروبي قلق من تصاعد التوتر بالأراضي الفلسطينية
أخبار عربية
البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني
الجامعة العربية ترحب بإعلان الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني
أبو الغيط يبحث مع وزير هندي تطورات القضية الفلسطينية
مسيرة بالأردن نصرةً للأقصى ودعمًا للمقاومة
الكويت تجدد موقفها بضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينية المسلحة تدعو إلى الاشتباك مع المستوطنين الليلة ومحاصرتهم- (فيديو)
إصابة فلسطينيَين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
رئيسة حزب إسرائيلي تدعو غانتس إلى “كبح جماح” الجيش في الضفة
قوات الاحتلال الإسرائيلية تغلق مدخل قرية شمال غرب رام الله
الشرق الأوسط
سياسيون: «إعلان الجزائر» دفعة قوية للقمة العربية
الشروق المصرية
5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي
الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة تدعو إلى تصعيد الغضب ضد إسرائيل
الغد الأردنية
“مستوطنات الضفة” في قبضة الغضب الفلسطيني
الشرق القطرية
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير التصوير والإساءة تحت التعذيب.. أدوات السلطة لتشويه معارضيها
تحذيرات من تفرّد متنفذين في السلطة بغاز غزة
محدث الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة الغربية
عائلة الشهيد أسعد: نرفض التعويض مقابل التنازل عن القضية
عبر التنسيق الأمني.. السلطة تبعث برسائل الاحتلال لـ"عرين الأسود"
حماس تطلع القوى الإسلامية في لبنان على نتائج إعلان الجزائر
القدس المحلية
الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة ومستوطنون يهاجمون مدرسة في نابلس
مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين بحادث سير شرق طولكرم
نقابة الأطباء تشرع غدًا في خطوات احتجاجية والوزارة تدعوها للتراجع
الحياة الجديدة
مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين بحادث سير في عنبتا
"فتح" تهيب بالأطباء تأجيل خطواتهم في ظل التصعيد الإسرائيلي
إصابات بالاختناق خلال مواجهات في نعلين
أعضاء من اللجنتين "التنفيذية والمركزية" و"الثوري" يقدمون التعازي بشهداء جنين
محافظ رام الله تقدم العزاء بالشهيد شجاعية في دير جرير
بحرية الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين جنوب القطاع
حملة "فزعة" تساند مزارعي حارس في قطف ثمار الزيتون
جريدة الأيام
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في قراوة بني حسان
»شباب مخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم لتعقيد مهمة الاحتلال
»"عرين الأسود" تفنّد ادعاءات إسرائيلية حول "تيك توك"
»دير جرير: جيش الاحتلال يقتحم منزل عائلة الشهيد شجاعية ويعتدي عليها
»"حماس": توقف المحادثات غير المباشرة حول صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال
»طولكرم: مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين بحادث سير في عنبتا
»ضابط إسرائيلي عن عمليات الاقتحام: الجميع "يستقبلنا" بالأسلحة والحجارة...
»مسؤول إسرائيلي يحذّر: عنف المستوطنين يمكن أن يشعل الضفة الغربية بأسرها
وكالة صفا
مصرع مواطن وإصابة 6 بحادث سير شرق طولكرم
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في خان يونس ورفح
"عرين الأسود": ننتظر تحرّك "أسود" بيت لحم والخليل
وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين برام الله
هجوم للمستوطنين على مواطنين خلال قطفهم الزيتون بنابلس
"الإرشاد والصحة" بوزارة التعليم توضح خدماتها المقدمة للطلبة بغزة
الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة وغزة
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة
الرشق يعزي تركيا بضحايا المنجم
الاحتلال يقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
الاحتلال يقتحم دير جرير شرق رام الله المحتلة
الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
فلسطين اليوم
الصحة لـ"فلسطين اليوم ": ارتفاع عدد شهداء الضفة منذ بداية العام 120 شهيدًا وجنين سجلت أعلى محافظة بواقع 46
خلال الـ24 ساعة: 3 عمليات إطلاق نار وإصابات في صفوف الاحتلال بالضفة
أكثر من 500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال موظف بالأوقاف
الشاباك يسعى للجم استفزازات المستوطنين وهجوم على "بن غفير"
إصابة مستوطنين في عمليتي إطلاق نار وطعن بالضفة والقدس
إصابة شاب بجروح بعد طلاق النار عليه قرب مفترق زيف قرب يطا بالخليل
أسطورة جنين الصامدة : متين والطبيب المشتبك يكملان الحكاية
سما نيوز
الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب سلفيت
أكسيوس": الإدارة الامريكية "استشاطت غضبا" من كلام عباس لبوتين
صحيفة عبرية: مسؤولون فلسطينيون يوجهون رسالة تحذير لـ"عرين الأسود".. والأخيرة ترد
عرين الأسود" تفند ادعاءات إسرائيلية حول "تيك توك" وتدعو للاشتباك مع المستوطنين الليلة
قوات الاحتلال تصيب عاملين بالرصاص جنوب الخليل وتعتقلهما
صورة: جيش الاحتلال يعلن العثور على السلاح المستخدم في عملية بيت ايل
"فتح" تهيب بالأطباء تأجيل خطواتهم في ظل التصعيد الإسرائيلي
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة نعلين
عرب 48
مواجهات مع الاحتلال في سلفيت: إصابات بينها حالتان حرجتان
الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل
عرين الأسود": "التحرز على طائرة تصوير إسرائيلية وكشف خطة لإبادة مقاتلينا"
وكالة وفا
مئات المستوطنين يستبيحون "الأقصى"
بذريعة الأعياد اليهودية: الاحتلال يفرض إغلاقا ...
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- 16 تشرين أول (أكتوبر)
- 2005م مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح خمسة آخرين في عمليتين فدائيتين في الضفة الغربية
- 2004 م انتهت الحملة العسكرية الإسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة مخلفة وراءها عشرات الشهداء وحجما هائلا من الدمار والمآسي الإنسانية لعل آخرها كان استشهاد العجوز فاطمة عسلية -65 عاما- أمس الجمعة حيث طالها صاروخ إسرائيلي وهي على مائدة الإفطار، في منطقة عزبة عبد ربه شرق مخيم جباليا.
- 2003م شهيدان و11مجريحاً في توغل صهيوني في رفح.
- 1937 م لجوء الحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) إلى سورية بعد أن طاردته سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين.
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- 17/10/2011 صفقة تبادل وفاء الاحرار خروج 1000 اسير فلسطيني و 27 اسيرة فلسطينية.