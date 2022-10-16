المجلس الأعلى للقضاء يصدر تقرير الربع الثالث للعام 2022م

غزة-الرأي

أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره عن الربع الثالث للعام (2022) حول الأهداف والإنجازات التي جرى تحقيقها خلال تلك الفترة.



ورصد التقرير أعمال محاكم قطاع غزة وفق الخطة التشغيلية والتي بلغت نسبتها (52%) حتى الربع الثالث من العام الحالي.



وبين التقرير إلى أن إجمالي نسبة الفصل في الدعاوى بل٥ت (67.49%) وتتوزع هذه النسبة بين القضايا المدنية والجزائية حيث وصلت نسبة الفصل في القضايا الجزائية إلى (67.61%) وفي الدعاوى المدنية تبين أن نسبتها (68.07%)، أما الدعاوى الإدارية جاءت نسبة الفصل فيها إلى (76.60%)، وتم تنفيذ (287) مهمة بالقوة الجبرية.



وأشار التقرير إلى انخفاض طفيف في نسب الفصل في الملفات يعزى للعطلة القضائية، والتي كان يعمل بها القضاة وفقًا لجدول المناوبات بما يضمن انتظام العمل وحسن سيره.