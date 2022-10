قصة إطلاق ناسا لأول قمر صناعى للطقس GOES

أطلقت ناسا أول قمر صناعي جاهز للعمل فى 16 أكتوبر 1975، حيث كان GOES A هو الأول في سلسلة من الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس التي تديرها ناسا بالاشتراك مع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وأطلق GOES-A على صاروخ دلتا من كيب كانافيرال.

وفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن جميع أقمار GOES لها مدار ثابت بالنسبة للأرض، مما يعني أنها تواجه دائمًا نفس الجزء من الأرض، وفي هذه الحالة، هو المحيط الهندي، كما أنه بمجرد تشغيل GOES A، تمت إعادة تسميته GOES-1.

تطور أسطول GOES للأقمار الصناعية على مر السنين، وهو رابط مهم في سلسلة الأقمار الصناعية التي تتعقب طقس الأرض من الفضاء، وفي عام 2018، أطلقت ناسا NOAA GOES وS / GOES-17، أحدث قمر صناعي في الأسطول.