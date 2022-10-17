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نجم مانشستر سيتي يحاول إيقاف صلاح بطريقة عجيبة

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:03

نجم مانشستر سيتي يحاول إيقاف صلاح بطريقة عجيبة
نجم مانشستر سيتي يحاول إيقاف صلاح بطريقة عجيبة

تعرض نجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب محاولته إيقاف نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، بطريقة عجيبة خلال مباراة الفريقين امس الاحد

وفي كرة مشتركة بين صلاح وسيلفا حاول الأخير إيقاف النجم المصري حيث أمسك بقميصه وحاول إسقاطه على طريقة المصارعين لكنهما سقطا معا على الأرض.

وفاجأ الحكم الجميع لعدم احتسابه ضربة خطأ لمصلحة صلاح، وهو ما أثار غضب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، الذي احتج بشدة ووجه بعض الكلمات للحكم الذي لم يتردد وأوقف اللعب ووجه له البطاقة الحمراء.


واستغل صلاح تركيز الحكم مع مدربه كلوب، وقام بشكل مباشر بالتوجه إلى سيلفا ليسأله بصدق عما إذا كان قد ارتكب خطأ في حقه أم لا.


ولكن صلاح وسيلفا اشتبكا بعد ذلك وظل الاشتباك اللفظي هو المسيطر على الأجواء حتى تبادلا الدفعات أمام الجميع قبل أن يتدخل مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، ومهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند لتهدئة الأوضاع.


وعقب نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد من توقيع صلاح، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لسيلفا وهو يحاول إيقاف النجم المصري وأرفقوها بتعليقات ساخرة من اللاعب البرتغالي.

المصدر: مواقع التواصل

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