أوقاف الشمال تخرج 157 حافظ وحافظة لكتاب الله بالمحافظة

غزة- الرأي

خرجت مديرية أوقاف الشمال 157 حافظ وحافظة لكتاب الله تعالى خلال العام 20.

جاء ذلك خلال حفل نظمته في مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات بالمحافظة بحضور ومشاركة وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير عام المديريات أ. منذر الغماري ومدير عام القرآن الكريم د. محمد سالم، ورئيس جمعية الفلاح الخيرية أ.محسن طنبورة، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والدعوية ونواب التشريعي وذوي المحتفى بهم.

وخلال كلمته أكد الأغا أن الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيراً لما له من دور مهم في تربية النفوس وتزكيته، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرةً للارتقاء بالمسيرة القرآنية والاهتمام بزيادة أعداد حفظة كتاب الله تعالى تلاوةً وتدبراً وحفظاً لنكون في طليعة الأمم.

وأشاد بجهود المحفظين والمشرفين المبذولة في قسم القران الكريم بأوقاف الشمال والمساهمة في تخريج كوكبه جديدة ومشرفة من الحفظة.

وقال:" كتاب الله عز وجل مفتاح كل تحرير وبوابة كل نصر وظفر وتمكين بل إنه المنهج الواضح للعودة والتحرير".

من جهته أوضح سلمان أهمية القرآن الكريم في بناء الشخصية المسلمة والمجتمع الإسلامي علي أسس العقيدة الصحيحة والأخلاق والمكارم التي علمنا إياها القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، لافتاً إلي أن الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالقرآن وحفظته، مشيدا بدور جمعية الفلاح الخيرية في خدمة الدعوة ومسيرة القرآن.