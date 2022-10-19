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ضمن حملة أكتوبر الوردي

التنمية الاجتماعية وجمعية العودة الصحية تنفذان يوماً طبياً

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:20

التنمية الاجتماعية وجمعية العودة الصحية تنفذان يوماً طبياً
التنمية الاجتماعية وجمعية العودة الصحية تنفذان يوماً طبياً

غزة- الرأي
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للأسرة والمرأة دائرة المرأة مركز تمكين المرأة، والمجتمع  جباليا وقسم قضايا المرأة، بالتعاون مع جمعية العودة الصحية والمجتمعية  يوم طبياً، ضمن حملة أكتوبر الوردي  استهدفت سيدات النادي النسوي في المركز.

ورحب أ. ناجي الجمل بالمشاركات وأبدا استعداده علي التعاون لانجاح الأنشطة التي تخدم السيدات حيث تضمن فحص طبي سريري وفحص لسرطان الثدي وفحص أسنان.

وفي ختام اليوم شكرت إسلام عودة رئيس قسم قضايا المرأة الجمعية علي تعاونهم لانجاح هذا اليوم وذكرت أ. صابرين أبوعمرة مديرة المركز أنه لا زال هناك فعاليات لإحياء أكتوبر الوردي.

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