"العمل" تطلق مشروع "صمود2" لتشغيل الخريجين بغزة

غزة – الرأي:

أعلن وكيل وزارة العمال في قطاع غزة إيهاب الغصين اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج "صمود2" الخاص بالتشغيل المؤقت للخريجين والخريجات.

وأوضح "الغصين" في تصريح خاص للرأي، أن إطلاق البرنامج جاء بعد اعتماده من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، ويشمل تشغيل 600 خريج وخريجة، منهم 400 من فئة البكالوريوس و200 من الدبلوم.

ولفت إلى أنه سيتم اختيار الخريجين من الدور العام خاصة من التخصصات الراكدة، مبيناً أنه سيتم الالتزام بنسبة 5% من ذوي الإعاقة ونسبة 25% من الإناث.

وقال: "هدفنا اكساب الخريجين الفرصة لزيادة مهاراتهم واثبات كفاءتهم للسوق المحلي، بحيث سيتم توزيعهم على القطاعين الخاص والأهالي".

وأعرب "الغصين" عن أمله في استمرار هذه المشاريع باعتبارها تخفف من البطالة في ظل الحصار والاحتلال.

وأضاف "نحاول الالتزام بنسب المحافظات وندعو الجميع للتسجيل عبر روابط الوزارة للاستفادة عندما تكون الأمور متاحة لمشاريع ممولة من الحكومة أو من جهات شريكة للوزارة".