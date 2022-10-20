الإرشاد المروري يواصل برامج التوعية لطلاب المدارس

غزة- الرأي

واصلت دائرة التوعية والإرشاد المرورية بوزارة النقل والمواصلات سلسلة محاضرات توعوية في محافظة غزة ومحافظة الوسطى حيث شملت مدرستي حطين الأساسية " أ " ومدرسة أنس بن مالك الأساسية للبنين في غزة ومدرسة مساعد بن عبد الله الغامدي في دير البلح في منطقة أبو العجين، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوعي المروري لدي الطلبة وللتخفيف من الحوادث المرورية.

من جانبه، أكد طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بأن هذه البرامج تأتي من أجل التقليل من الحوادث المرورية في قطاع غزة وتعزيز ثقافة الوعي المروري لدى الطلبة.

وأوضح القرشلي بأنه استفاد من هذه المحاضرات مئات الطلبة في تلك المدارس وشكر دور وزارة التربية والتعليم ممثلة بالدكتور عبد الكريم المجدلاوي مدير الصحة النفسية على تعانهم معنا في تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى اطفالنا.

وتم زيارة فريق من الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم على رأسهم الأستاذة نادية حرز الله للاطلاع على سير المحاضرات التوعوية في تلك المدارس والذين ثمنوا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة من خلال فرقها لنشر برامج التوعية المرورية في مختلف المحافظات.