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السياحة تستقبل وفدًا من الإتحاد الأوروبي بموقع القديس هيلاريون

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:21

السياحة تستقبل وفدًا من الإتحاد الأوروبي بموقع القديس هيلاريون بالنصيرات
السياحة تستقبل وفدًا من الإتحاد الأوروبي بموقع القديس هيلاريون بالنصيرات

غزة- الرأي
استقبلت وزارة السياحة والآثار ، وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد اوريشت توكاش مدير برامج التجارة والتمويل  بالاتحاد الأوروبي فى موقع "القديس هيلاريون"، في مدينة النصيرات وسط غزة.

وصرح  مدير عام الآثار والتراث الثقافي، د. جمال أبوريدة، أن الوزارة استقبلت  خلال العام الحالي 80 وفد أجنبي للمواقع الأثرية  شملت قناصل وسفراء الدول الأوربية  و منظمات وهيئات عالمية وعلى رأسها  اليونسكو ، مبينا ان الزيارات تعزز الإهتمام الدولي بالحضارة الفلسطينية، وتساند دعم وتمويل  مشاريع التنقيب والكشف الأثري والحفاظ على المعالم التاريخية الفلسطينية . 

ولفت أبوريدة  أن الوزارة جلبت من خلال التعاون مع أكثر من مؤسسة دولية تمويلًا لأعمال صيانة وترميم وتنقيب في موقع "القديس هيلاريون" وجاري اعتماده وإدراجة على قائمة التراث العالمي من "اليونسكو".
وقدم المرشد الأثري محمد عبد الجواد للوفد الأوروبي  شرحا وافيا عن تاريخ الموقع، وأهميته التاريخية والمراحل التي مر بها واطلعوا على أعمال الصيانة والترميم والتنقيب في الموقع، والتي بدأت منذ العام ٢٠١٧م، بدعم وشراكة خبراء دوليين،  الأمر الذي اسهم في اعاده ترميم هذا المعلم الأثري الهام ، واعاده الحياه له ، فخرج اقرب ما يكون على هيئته الأولى قبل مايزيد عن  ١٨٠٠عام.
 وتقدم الوفد بشكره الى وزارة السياحة والاثار التي تسعى للحفاظ على المواقع الأثرية وتسهم بالصيانة والترميم لها  واعادة احيائها لتبقي شامخة ودليل جازم على سمو الحضارة الفلسطينية منذ الآف السنين .

السياحة تستقبل وفدًا من الإتحاد الأوروبي بموقع القديس هيلاريون بالنصيرات 312417117_5554658804621785_4208696944589141421_n
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