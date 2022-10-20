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اتحاد بلديات قطاع غزة يبحث قضايا هامة مشتركة

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:37

اتحاد بلديات قطاع غزة يبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك
اتحاد بلديات قطاع غزة يبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك

غزة-الرأي
بحث اتحاد بلديات قطاع غزة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف تطوير أداء الهيئات المحلية والخدمات المقدمة لكافة المواطنين في سبيل الارتقاء بواقع المدن والبلدات المختلفة في المحافظات الجنوبية.

وأكد رئيس اتحاد البلديات د. يحيى السراج خلال اللقاء الذي عقد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، على أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلديات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة عقد شراكات مع المجتمع المحلي والتخفيف عن كاهل المواطنين وإشراكهم في عملية صناعة القرار وتنفيذه.
وناقش رؤساء البلديات أهمية العمل الجماعي من خلال الاتحاد لتتمكن البلديات من المطالبة بحقوقها والوفاء بالتزاماتها للمواطنين، وتحقيق نتائج أفضل تخدم توجهات البلديات في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة إلتزام المواطنين بدفع فاتورة الخدمات الشهرية وتوفير الدعم الحكومي.
 

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