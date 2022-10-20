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التعليم تعلن عن منح دراسية في الجزائر للدراسات العليا

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة.

ودعت الطلبة المعنيين إلى تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات .

وبين أن الطلبات تُقدم مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه.

وبخصوص طلبة غزة قالت الوزارة إن الطلبات تُقدم في وزارة التعليم العالي بغزة في منطقة تل الهوا.

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